Противоклещевая обработка пройдет в Березовой роще Канавинского района Нижнего Новгорода 17 июля

Сами же вещества аккарициды, которыми обрабатывают территории парков и других озелененных территорий безопасны для людей и животных, однако контактировать с ними все же не рекомендуется до полного высыхания, так как они могут навредить людям с кожными заболеваниями и повышенной чувствительностью к химикатам.