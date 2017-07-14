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18:07 (мск), источник: НТА-Приволжье

Противоклещевая обработка пройдет в Березовой роще Канавинского района Нижнего Новгорода 17 июля

Противоклещевая обработка пройдет в Березовой роще Канавинского района Нижнего Новгорода 17 июля. Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, работы могут быть перенесены из-за дождя.

Согласно информации, противоклещевая обработка проводится на озелененных территориях Канавинского района ежегодно в целях предотвращения присасывания клещей, которые могут переносить опасные инфекционные заболевания вроде энцефалита.

Сами же вещества аккарициды, которыми обрабатывают территории парков и других озелененных территорий безопасны для людей и животных, однако контактировать с ними все же не рекомендуется до полного высыхания, так как они могут навредить людям с кожными заболеваниями и повышенной чувствительностью к химикатам.

Ранее сообщалось, что более 400 укушенных клещами жителей Нижегородской области обратились за медпомощью с 19 по 25 июня.

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