Противоклещевая обработка пройдет в Березовой роще Канавинского района Нижнего Новгорода 17 июля

Согласно информации, противоклещевая обработка проводится на озелененных территориях Канавинского района ежегодно в целях предотвращения присасывания клещей, которые могут переносить опасные инфекционные заболевания вроде энцефалита.
Сами же вещества аккарициды, которыми обрабатывают территории парков и других озелененных территорий безопасны для людей и животных, однако контактировать с ними все же не рекомендуется до полного высыхания, так как они могут навредить людям с кожными заболеваниями и повышенной чувствительностью к химикатам.
Ранее сообщалось, что более 400 укушенных клещами жителей Нижегородской области обратились за медпомощью с 19 по 25 июня.