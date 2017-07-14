Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона

Источник: AP 2017

В рамках первого визита во Францию в качестве главы государства Трамп, в частности, посетил Дом инвалидов в Париже. Там, как отмечает газета, он с восхищением осматривал супругу своего визави с ног до головы, Этот момент попал на видео, размещенное в Facebook Макрона.

На нем 71-летний американский президент в присутствии своей жены Мелании и французского президента говорит Брижит о ее хорошей физической форме, а потом поворачивается к ее супругу и повторяет свою фразу. Затем, уже смотря на француженку, Трамп произносит: «Красиво». Ответ мадам Макрон разобрать не удалось.

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В Доме инвалидов, где находится, в частности, гробница Наполеона I, у четы Макронов и пары Трампов в четверг, 14 июля, прошла экскурсия.

Среди критиков комплимента американского лидера — актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Она написала в Twitter: «Мистер Трамп, женщины не хотят слышать непрошенных комментариев по поводу того, что вы думаете об их фигуре. Это грубо и неприемлемо».