Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Британские аналитики заявили об угрозе «дешевых» российских ракет The Telegraph: Британские боевые корабли уязвимы для вооружений России и Китая
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Умер Илья Глазунов
18:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Трампа затравили после комплимента в адрес жены Макрона

В соцсетях раскритиковали поведение президента США Дональда Трампа из-за комплимента, адресованного супруге французского лидера Эммануэля Макрона. Как пишет The Guarduan, пользователи сочли слова хозяина Белого дома о том, что 64-летняя Брижит Макрон находится в хорошей форме, гадкими и неуместными.

Источник: AP 2017

В рамках первого визита во Францию в качестве главы государства Трамп, в частности, посетил Дом инвалидов в Париже. Там, как отмечает газета, он с восхищением осматривал супругу своего визави с ног до головы, Этот момент попал на видео, размещенное в Facebook Макрона.

На нем 71-летний американский президент в присутствии своей жены Мелании и французского президента говорит Брижит о ее хорошей физической форме, а потом поворачивается к ее супругу и повторяет свою фразу. Затем, уже смотря на француженку, Трамп произносит: «Красиво». Ответ мадам Макрон разобрать не удалось.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Доме инвалидов, где находится, в частности, гробница Наполеона I, у четы Макронов и пары Трампов в четверг, 14 июля, прошла экскурсия.

Среди критиков комплимента американского лидера — актриса и режиссер Дженнифер Сибел. Она написала в Twitter: «Мистер Трамп, женщины не хотят слышать непрошенных комментариев по поводу того, что вы думаете об их фигуре. Это грубо и неприемлемо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые пользователи сочли, что у президента США отсутствует здравый смысл, а также посочувствовали его жене.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Визит Трампа в Париж: комплименты 1-й леди Франции и «обида» для Меркель
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
 Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Самые богатые чиновницы России
Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
Сбербанк столкнулся со случаями вброса фальшивок в банкоматы
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России
Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь