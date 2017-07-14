В Ростове объявлено штормовое предупреждение
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Во время непогоды рекомендуется убрать с балконов вещи, которые может унести ветром, при скачках напряжения в электросети необходимо обесточить все электроприборы.
Если непогода застанет вас на улице, не переходите бурлящий поток воды в брод, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения.
Также во время грозы опасно разговаривать по мобильному телефону, прятаться под одиноко стоящими деревьями и подходить к опорам электропередач.
В экстренной ситуации звоните на номер «112».