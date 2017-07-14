Москва утонула в очередном потопе (фото и видео из соцсетей)
«Вселенские» потопы в России постепенно превращаются в регулярные события. Не успела столица отойти от наводнения 30 июня, как на город обрушился очередной тропический «душ».
«Вселенские» потопы в России постепенно превращаются в регулярные события. Не успела столица отойти от наводнения 30 июня, как на город обрушился очередной тропический «душ».
Дороги затоплены, пробки в этот пятничный уже достигли 8 баллов, соцсети наводнены «зарисовками с натуры».