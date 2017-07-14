Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Порошенко проиграл психологическую войну с ЕС за Крым
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
Что Путин подарил на свадьбу Овечкину и Шубской
«Суд признал, что я предприниматель» Первые слова бизнесмена Сергея Полонского после освобождения
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
СМИ: в России произойдет замена денег
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
СМИ: Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
Трамп рассказал, почему Путин предпочел бы Клинтон
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
8Хрупкие льды Антарктиды
19:24 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, что считает главным лидерским качеством

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает порядочность главным лидерским качеством в современном мире.

Источник: РИА Новости

«Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно», — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так президент ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Вместе с тем, Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания.

«Поэтому, второе, я бы сказал — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя», — добавил глава государства.

Комментарии
1
Без Имени
Издевательство над конституцией, он порядочностью называет?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Крым жестко реагирует на маневры Sea Breeze США и Украины
Трамп сделал неуместный комплимент первой леди Франции
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
При нападении на курорте в Египте погибли двое граждан Украины
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России
Туристам в Милане запретили пользоваться селфи-палками
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
5 способов сделать бежевый интерьер нескучным
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь