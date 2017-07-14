Путин рассказал, что считает главным лидерским качеством

Источник: РИА Новости

«Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно», — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Так президент ответил на вопрос, какие ключевые качества, по его мнению, должны быть присущи лидеру в условиях современного мира.

Вместе с тем, Путин отметил, что этого недостаточно, так как лидеру необходим и профессионализм и современные знания.