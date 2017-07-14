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22:04 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Китайские крестьяне требуют вернуть им мумию монаха

Жители китайской деревни подали иск в суде Нидерландов с требованием вернуть им похищенную мумию монаха, которой более тысячи лет.

Источник: Drents Museum

Останки монаха заключены в деревянной статуе Будды, украденной из деревенского храма больше 20 лет назад.

Останки монаха, которые заключены в деревянной статуе Будды, были украдены из храма в деревне Янчунь в провинции Фуцзянь в 1995 году.

Жители Янчунь утверждают в своем иске, что голландский коллекционер, с которым они судятся, приобрел статую в Гонконге в 1996 году.

Статую не видели 20 лет — пока она не появилась на выставке в Будапеште в 2015 году.

В последние годы китайские власти ведут кампанию за возвращение в Китай артефактов, которые, как они заявляют, были похищены иностранцами.

Однако до сих пор эти попытки редко приводили к успеху.

Данное дело осложняется тем, что голландский коллекционер Оскар ван Овереем, как полагают, в 2015 году обменял статую Будды на несколько буддистских артефактов в рамках сделки с другим арт-дилером, имя которого не разглашается.

Местонахождение статуи остается неизвестным. Она известна под именем «Патриарх Чжаньгуна» и находилась в храме деревни Янчунь в течение многих столетий. Она также была предметом поклонения жителей соседней деревни Дуньпу.

Жители деревни прятали статую в своих домах и даже зарывали ее в поле в годы «культурной революции» в Китае.

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Несколько лет назад статую исследовали специалисты и в ходе рентгеновского анализа обнаружили в ней мумифицированные останки монаха, которым более тысячи лет.

Адвокат, представляющий истцов, Ян Холтиус, сообщил, что жителям деревни удалось доказать, что они являются потомками покойного монаха.

По его словам, это дает им основания требовать возвращения останков, так как по голландским законам человек не имеет права владеть останками, если известно, кому они принадлежали.

«У нас есть также достаточно доказательств того, что эта статуя действительно была украдена из храма», — заявил адвокат.

Как сообщает китайская государственная пресса, голландский коллекционер опротестовывает иск на том основании, что он был подан деревенскими комитетами, которые не являются, как он утверждает, юридическими лицами с точки зрения закона в Нидерландах.

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