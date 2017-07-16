«Ласточка» временно заменит «Стриж» на перегоне Москва — Нижний Новгород
В связи с изменением класса обслуживания пассажирам выплатят разницу в стоимости билетов.
В связи с изменением класса обслуживания пассажирам выплатят разницу в стоимости билетов.
Скоростной поезд «Стриж» будет временно заменен «Ласточкой». Как сообщает Управление Горьковской железной дороги, перевозить пассажиров из Нижнего Новгород в Москву и обратно «Ласточка» будет с 24 июля до 14 августа. Временное неудобство связано с техническими причинами.
При отказе от поездки на «Ласточке» пассажиры смогут вернуть и переоформить билеты без дополнительных платежей и сборов. Также в связи с изменением класса обслуживания пассажирам выплатят разницу в стоимости билетов.