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20:02 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

«Ласточка» временно заменит «Стриж» на перегоне Москва — Нижний Новгород

В связи с изменением класса обслуживания пассажирам выплатят разницу в стоимости билетов.

Скоростной поезд «Стриж» будет временно заменен «Ласточкой». Как сообщает Управление Горьковской железной дороги, перевозить пассажиров из Нижнего Новгород в Москву и обратно «Ласточка» будет с 24 июля до 14 августа. Временное неудобство связано с техническими причинами.

При отказе от поездки на «Ласточке» пассажиры смогут вернуть и переоформить билеты без дополнительных платежей и сборов. Также в связи с изменением класса обслуживания пассажирам выплатят разницу в стоимости билетов.

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