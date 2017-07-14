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20:39 (мск), источник: Noi.md

В Молдове будет создан Регистр адресов

В Республике Молдова будет создана единая база централизованного учета и идентификации административно-территориальных единиц, населенных пунктов, улиц и адресов объектов на территории страны.

Источник: Noi.md

Соответствующий законопроект был принят сегодня на пленуме законодательного органа голосами 53 депутатов.

Согласно закону, в базу данных будут включены здания, изолированные помещения, парки, общественные рынки, зоны отдыха, спортплощадки, парковки и другие авторизованные объекты, в которых можно осуществлять деятельность.

По словам авторов, адреса будут содержать следующие элементы: статус и название населенного пункта, название дорожной артерии, расстояние расположения объекта по определенной дороге, номер здания, номер подъезда или номер главного входа.

Документ устанавливает также ряд специальных требований к уличным указателям, которые должны будут уточнять названия магистралей и участков движения публичного транспорта.

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