В Молдове будет создан Регистр адресов
В Республике Молдова будет создана единая база централизованного учета и идентификации
В Республике Молдова будет создана единая база централизованного учета и идентификации
Соответствующий законопроект был принят сегодня на пленуме законодательного органа голосами 53 депутатов.
Согласно закону, в базу данных будут включены здания, изолированные помещения, парки, общественные рынки, зоны отдыха, спортплощадки, парковки и другие авторизованные объекты, в которых можно осуществлять деятельность.
По словам авторов, адреса будут содержать следующие элементы: статус и название населенного пункта, название дорожной артерии, расстояние расположения объекта по определенной дороге, номер здания, номер подъезда или номер главного входа.
Документ устанавливает также ряд специальных требований к уличным указателям, которые должны будут уточнять названия магистралей и участков движения публичного транспорта.