Путин заснул во время просмотра фильма о себе

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Об этом в пятницу, 14 июля, в своем Twitter рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

В ходе общения с рабочими на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК) глава государства рассказал, что пробовал посмотреть фильм «Интервью с Путиным» в самолете, возвращаясь из командировки. Однако он пообещал все же закончить знакомство с работой режиссера.

Где виновник — господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то. Владимир Путин

Так Путин с улыбкой вспоминал, как началась работа над картиной, передает РИА Новости.

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По словам главы государства, Песков объяснил необходимость съемок тем, что Стоун является известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории. Причем речь в нем будет идти не о Путине, а в целом о России.

Оливер Стоун работал над материалом больше двух лет. Он записал более десяти интервью с Путиным. В Кремле уверяли, что не знали, как режиссер скомпоновал итоговый материал. В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали создания фильма: изначально планировалось, что картина будет длиться два часа, но Стоун отказался «резать» материал.

Показ четырех серий документального фильма прошел в США на канале Showtime с 12 по 15 июня. По словам режиссера, целью создания картины было остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. В России ленту транслировали с 19 по 22 июня по Первому каналу. Однако тогда Путин не успел ознакомиться с картиной.