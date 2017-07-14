Путин заснул во время просмотра фильма о себе
Президент России Владимир Путин признался, что не смог досмотреть четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе
Президент России Владимир Путин признался, что не смог досмотреть четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе
Об этом в пятницу, 14 июля, в своем Twitter рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
В ходе общения с рабочими на Лебединском
Где виновник — господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то.
Так Путин с улыбкой вспоминал, как началась работа над картиной, передает РИА Новости.
По словам главы государства, Песков объяснил необходимость съемок тем, что Стоун является известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории. Причем речь в нем будет идти не о Путине, а в целом о России.
Оливер Стоун работал над материалом больше двух лет. Он записал более десяти интервью с Путиным. В Кремле уверяли, что не знали, как режиссер скомпоновал итоговый материал. В июне
Показ четырех серий документального фильма прошел в США на канале Showtime с 12 по 15 июня. По словам режиссера, целью создания картины было остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. В России ленту транслировали с 19 по 22 июня по Первому каналу. Однако тогда Путин не успел ознакомиться с картиной.