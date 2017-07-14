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20:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин заснул во время просмотра фильма о себе

Президент России Владимир Путин признался, что не смог досмотреть четырехсерийный документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна о себе из-за того, что заснул. Однако глава государства все же обещал закончить просмотр картины, над которой Стоун работал несколько лет.

Источник: AP 2017

Об этом в пятницу, 14 июля, в своем Twitter рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

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В ходе общения с рабочими на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ГОК) глава государства рассказал, что пробовал посмотреть фильм «Интервью с Путиным» в самолете, возвращаясь из командировки. Однако он пообещал все же закончить знакомство с работой режиссера.

Где виновник — господин, товарищ, барин Песков? Что-то он смылся, нет его. Это он меня уговорил когда-то.
Владимир Путин

Так Путин с улыбкой вспоминал, как началась работа над картиной, передает РИА Новости.

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По словам главы государства, Песков объяснил необходимость съемок тем, что Стоун является известным оскароносным режиссером, который будет снимать фильм в первую очередь для американской аудитории. Причем речь в нем будет идти не о Путине, а в целом о России.

Оливер Стоун работал над материалом больше двух лет. Он записал более десяти интервью с Путиным. В Кремле уверяли, что не знали, как режиссер скомпоновал итоговый материал. В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали создания фильма: изначально планировалось, что картина будет длиться два часа, но Стоун отказался «резать» материал.

Показ четырех серий документального фильма прошел в США на канале Showtime с 12 по 15 июня. По словам режиссера, целью создания картины было остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой. В России ленту транслировали с 19 по 22 июня по Первому каналу. Однако тогда Путин не успел ознакомиться с картиной.

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Комментарии
2
Юрий Жданов
И сниться ему, как надо воспитывать дочерей Пескова и Толстого, что б вернулись из США назад в Россию и рассказали, что жить и учиться в США намного хуже, чем в России.
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Юрий Жданов
Спокойной ночи, ведь он устал и все ему надоело до чертиков.
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