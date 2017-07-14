Российский школьник победил на Международной олимпиаде по химии

Источник: Olimpiada.ru

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«Первый результат и абсолютная победа у А. А. Жигалина — ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира [золото]", — говорится в сообщении.

Еще одну золотую медаль получил казанский школьник Р. Котляров. Также российские учащиеся — Е. Жигилева из Тюмени и К. Козлов из Москвы — взяли два серебра.

Подготовкой российской сборной к олимпиаде, отмечают в ведомстве, занимался декан химического факультета МГУ Валерий Лунин и преподаватель того же вуза Илья Глебов, ранее получивший золото на другом международном соревновании.

Свои поздравления победителям передала министр образования и науки Ольга Васильева.

Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы. Ольга Васильева Министр образования и науки

В проходившей с 6 по 14 июля олимпиаде участвовали представители 76 стран.