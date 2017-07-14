Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Как изменился Улюкаев с момента задержания
Жанне Агузаровой – 55: подлинная биография певицы
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
«Нуреев» прыгнул в историюБалетный критик Татьяна Кузнецова посмотрела размещенные в сети фрагменты опального спектакля
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС
Трамп рассказал, почему Путин предпочел бы Клинтон
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский школьник победил на Международной олимпиаде по химии

Школьник из России занял первое место на 49-й Международной олимпиаде по химии, прошедшей в городе Накхон Патхом в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России.

Источник: Olimpiada.ru
Читайте также
Названы вузы России, чьи выпускники зарабатывают больше всего

«Первый результат и абсолютная победа у А. А. Жигалина — ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира [золото]", — говорится в сообщении.

Еще одну золотую медаль получил казанский школьник Р. Котляров. Также российские учащиеся — Е. Жигилева из Тюмени и К. Козлов из Москвы — взяли два серебра.

Подготовкой российской сборной к олимпиаде, отмечают в ведомстве, занимался декан химического факультета МГУ Валерий Лунин и преподаватель того же вуза Илья Глебов, ранее получивший золото на другом международном соревновании.

Свои поздравления победителям передала министр образования и науки Ольга Васильева.

Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы.
Ольга Васильева
Министр образования и науки

В проходившей с 6 по 14 июля олимпиаде участвовали представители 76 стран.

В мае учащийся петербургского академического лицея «Физико-техническая школа» Станислав Крымский победил в XVIII Азиатской физической олимпиаде, которая прошла в России в Якутске с 1 по 9 мая. Этот же школьник в апреле занял первое место во всероссийском соревновании по математике.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Самые богатые чиновницы России
Депутаты должны получать больше, чем учителя и врачи. Мнение
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Сенатор объяснил, почему депутат получает больше учителя и врача
Две иностранные туристки погибли во время нападения в Египте
Путин заснул во время просмотра фильма о себе
Сильный ветер, дожди и град ожидаются в Центральной России
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь