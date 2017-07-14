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23:41 (мск), источник: Kazinform

Ливни обещают синоптики в выходные в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на выходные дни 15—17 июля, передает МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Атмосферные фронты, связанные с циклоном, находящимся над Западной Сибирью, окажут влияние на погоду в Казахстане в выходные дни. Синоптики прогнозируют кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град, почти на всей территории Казахстана. При этом температура воздуха также сохранится ниже обычной для данного сезона. Лишь над Западом Казахстана северо-восточные прохладные потоки будут меняться на южные, из-за чего воздух прогреется днём до 30…37º, а местами и до плюс 40ºС», — отмечается в сообщении.

В Астане 15 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +9+11°С, днем +20+22°С.

16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

17 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

В Алматы 15 июля прогнозируется переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +26+28°С.

16 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

17 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +28+30°С.

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