Ливни обещают синоптики в выходные в Казахстане

«Атмосферные фронты, связанные с циклоном, находящимся над Западной Сибирью, окажут влияние на погоду в Казахстане в выходные дни. Синоптики прогнозируют кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град, почти на всей территории Казахстана. При этом температура воздуха также сохранится ниже обычной для данного сезона. Лишь над Западом Казахстана северо-восточные прохладные потоки будут меняться на южные, из-за чего воздух прогреется днём до 30…37º, а местами и до плюс 40ºС», — отмечается в сообщении.