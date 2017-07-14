Ливни обещают синоптики в выходные в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на выходные дни
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — РГП «Казгидромет» опубликовало прогноз погоды на выходные дни
«Атмосферные фронты, связанные с циклоном, находящимся над Западной Сибирью, окажут влияние на погоду в Казахстане в выходные дни. Синоптики прогнозируют кратковременные ливневые дожди, грозы, местами град, почти на всей территории Казахстана. При этом температура воздуха также сохранится ниже обычной для данного сезона. Лишь над Западом Казахстана
В Астане 15 июля ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер
16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер
17 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер
В Алматы 15 июля прогнозируется переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +15+17°С, днем +26+28°С.
16 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.
17 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2−7 м/с. Температура ночью +18+20°С, днем +28+30°С.