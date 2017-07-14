Начали действовать новые штрафы для казахстанских водителей

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Соответствующий закон был подписан Главой государства 3 июля. Его положения вводятся в действие с 15 июля 2017 года, за исключением поправок в Налоговый кодекс РК, касающихся расширения перечня государственных регистрационных номерных знаков, которые вводятся в действие с 1 января 2018 года.

Введена административная ответственность инвалидов за управление транспортным средством в состоянии опьянения в виде лишения права управления транспортными средствами на три года (часть 4 статьи 46 КоАП).

В целях исключения различного толкования части третьей статьи 596 КоАП данная норма конкретизирована в части привлечения к административной ответственности лиц, совершивших поворот или разворот с выездом на полосу встречного движения на дорогу, где выезд на встречную полосу запрещен.

Сокращен размер штрафа с 5 до 3 МРП за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (часть 1 статьи 601 КоАП).

Увеличен срок лишения права управления транспортным средством с двух до трех лет за отказ от освидетельствования на состояние опьянения (часть 4 статьи 613 КоАП).

Прописана норма, согласно которой инвалидов будут лишать прав за управление авто в состоянии опьянения.

Исключена ответственность за оставление пассажирами кабины транспортного средства в случае его остановки сотрудником органов внутренних дел, военной полиции без его разрешения (части 12 и 13 статьи 613 КоАП).

В законе «О дорожном движении» исключен запрет на перевозку пассажиров в ночное время (с 23 часов до 6 часов утра) посредством нерегулярных перевозок автобусами в междугородном, межрайонном сообщениях.

В целях снижения административных барьеров при замене водительского удостоверения исключена обязанность по сдаче экзамена для проверки знаний правил дорожного движения при истечении срока действия водительского удостоверения.

Исключена норма о запрете покидать пассажирам транспортное средство без разрешения сотрудника органов внутренних дел в случае остановки.

Снижен возраст для военнослужащих с 19 до 18 лет на управление транспортными средствами категории «D» (автобусы). Для фиксации действий сотрудников органов внутренних дел водители наделены правом проведения фото- и видеосъемки при остановке транспортного средства.

Закреплены обязанности полицейского после остановки транспортного средства: незамедлительно подойти, представиться, предъявить по требованию водителя служебное удостоверение, разъяснить причину остановки, предъявить данные радара (если он использовался).

Установлена обязанность водителя по выполнению законных требований сотрудника полиции, остановившего транспортное средство.

Должностные лица уполномоченного органа наделены компетенцией по вынесению предписаний в сфере дорожного движения, ранее такими полномочиями были наделены только главные государственные инспектора безопасности дорожного движения.

В целях правовой конкретизации понятия «специальные мероприятия», которое является одним из оснований остановки транспортного средства в примечании статьи 52 Закона, раскрыто ее содержание («специальные мероприятия» — оперативно-профилактические, оперативно-розыскные, охранные мероприятия и антитеррористические операции, проводимые правоохранительными и специальными государственными органами).

Снят запрет по нанесению аэрографии на транспортные средства.

Снижен возраст (с 25 до 21 года) и исключено требование о наличии стажа управления другими транспортными средствами необходимые для получения права управления транспортными средствами категории «Tm» (трамвай).

Установлен запрет на движение велосипедов по пешеходным переходам. Гражданам государств — членов Евразийского экономического Союза разрешено управление транспортными средствами на основании международных или иностранных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской или иной трудовой деятельности.