Воронежцев возмутила наглая парковка водителя Hyundai возле детсткой поликлиники
Внедорожник Hyundai припарковался на территории для пешеходов, где ездить автомобилям запрещено.
Внедорожник Hyundai припарковался на территории для пешеходов, где ездить автомобилям запрещено.
Информация появилась в сообществе воронежских водителей «Подслушано у водителей Воронежа». Были опубликованы фотографии нарушения ПДД, которое произошло на улице Зои Космодемьянской, 19.
На фото видно, что автомобиль остановился прямо около входа в детскую поликлинику № 5, что категорически запрещено. Это возмутило воронежцев:
— А чего внутрь не заехал? А то вдруг устанет пройти несколько метров. Ну или ноги откажут. Беречь себя надо.
В комментариях к посту также отмечено, что автор публикации отправил материалы на сайт ГИБДД.
Напомним, мэрия Воронежа сообщила, что водителям придется испытать временные неудобства с парковкой 15 июля. Причина — проведение чемпионата России по лыжероллерам.