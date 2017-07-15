Воронежцев возмутила наглая парковка водителя Hyundai возле детсткой поликлиники

Информация появилась в сообществе воронежских водителей «Подслушано у водителей Воронежа». Были опубликованы фотографии нарушения ПДД, которое произошло на улице Зои Космодемьянской, 19.

На фото видно, что автомобиль остановился прямо около входа в детскую поликлинику № 5, что категорически запрещено. Это возмутило воронежцев:

— А чего внутрь не заехал? А то вдруг устанет пройти несколько метров. Ну или ноги откажут. Беречь себя надо.

В комментариях к посту также отмечено, что автор публикации отправил материалы на сайт ГИБДД.

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