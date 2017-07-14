Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Чистота в доме не даст набрать лишний вес
Ксения Собчак и Максим Виторган растрогали соцсети семейным снимком
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Близкие Олега Яковлева раскрыли истинную причину его смерти
Нарколог объяснил феномен «пьяного мальчика»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
23:22 (мск), источник: Publika.md

Синоптики пообещали хорошую погоду на выходные

На выходные в стране будет хорошая погода. Завтра температурный максимум составит 26 градусов. Ожидается переменная облачность. Вечером местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове — до 25-ти. В Комрате и Кагуле будет 26 градусов по Цельсию.

В последующие дни станет прохладнее. В столице температурный максимум составит 22 градуса. Ночью будет до плюс 11. В воскресенье ожидаются дожди с грозами.

Пасмурная погода стоит на курортах. В Одессе 24 градуса, в Констанции — 26, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 29 градусов, в Будве столбики термометров поднимутся до 31-го по Цельсию.

В Анталье ожидается 34 градуса, в Ницце — 27. В Салониках будет плюс 29. На египетском побережье воздух прогреется до 40 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+34°
переменная облачность
758 мм рт. ст.
нормальное
56 %
повышенная
5 м/с
слабый ветер
Кремль прокомментировал скандал с российской дипсобственностью
Меркель и Макрон объявили о создании нового боевого истребителя
Путин объяснил, почему в России растут цены на бензин
Две иностранные туристки погибли во время нападения в Египте
Британец получил 5 лет тюрьмы за участие в конфликте в Донбассе
Определились финалисты Уимблдона в мужском одиночном разряде
Российский школьник победил на Международной олимпиаде по химии
Спорт
Представление соперника ЦСКА по третьему раунду Лиги чемпионов ЦСКА встретится с греческим клубом АЕК из Афин в третьем квалификационном раунде футбольной Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь