Синоптики пообещали хорошую погоду на выходные

Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 21 градуса, в Бельцах — на градус больше. В Оргееве столбики термометров поднимутся до отметки +23. В Кишинёве и Тирасполе — до 24-х. В Леове — до 25-ти. В Комрате и Кагуле будет 26 градусов по Цельсию.

В последующие дни станет прохладнее. В столице температурный максимум составит 22 градуса. Ночью будет до плюс 11. В воскресенье ожидаются дожди с грозами.

Пасмурная погода стоит на курортах. В Одессе 24 градуса, в Констанции — 26, в Варне — на градус больше. В Барселоне воздух прогреется до 29 градусов, в Будве столбики термометров поднимутся до 31-го по Цельсию.