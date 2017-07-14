Казахстанку с инфарктом могут депортировать из Испании из-за визы

Источник: Tengrinews

Все это время ее дочь пытается в миграционной службе Испании продлить визу и сдать авиабилеты, сообщает КТК.

По последней информации, полиция Испании отказывает ей в продлении визы до тех пор, пока страховая компания в Алматы не покроет все расходы полностью. В противном случае ее с матерью могут депортировать в Казахстан. Известно, что обратно девушка с матерью должны были вернуться в Казахстан уже на следующей неделе.

«Я разговаривала с сотрудником полиции, и он мне сказал, что мы не можем продлить визу, если у нас нет гарантии от страховой компании, что они покроют расходы моей мамы на лечение до конца ее пребывания в стране. Получается, что сейчас “Интертич” (страховая компания -ред.) не дает нам гарантий на покрытие расходов, мы остаемся в сложной ситуации», — рассказала телеканалу дочь Хасановой.

Девушка уже обратилась за помощью к казахстанским консулам в Испании. Она просит выдать тот самый документ, который сейчас от нее требуют в миграционной службе, но в казахстанском диппредставительстве сделать это сейчас не могут.

«Мы сейчас, получается, до 19 июля в стране находимся легально, а потом нелегально. Я прошу помощи уже у нашего государства, поскольку мы находимся в трудной ситуации из-за того, что с нами так поступила страховая компания», — сказала девушка.

На больничной койке пенсионерка из Астаны Кульпаш Хасанова оказалась 7 июля. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали прямо из отеля. Ее дочь все это время пыталась связаться со страховой компанией, в которой они приобрели полис, единственным ее требованием было покрыть экстренные расходы. По ее словам, ей было заявлено, что страховка не покрывает медицинские расходы.

Сейчас состояние женщины стабилизировалось и ее готовят к операции. По данным Алии в Facebook, затраты клиники за четыре дня интенсивной терапии составили 38 000 евро, включая 17 000 евро за проведенную ангиограмму.

«Операцию планируют провести в лучшем случае на следующей неделе. Операцию сделать нужно по-любому, потому что состояние сосудов очень плохое. У мамы все сосуды закрыты», — сказала она.

Тем временем, в МИДе Казахстана сообщили, что уже тесно сотрудничают с испанскими властями, и вопрос с продлением визы сейчас решается.

«Мы направили официальную ноту в миграционную службу с просьбой продлить визы нашим гражданам на два месяца — до 28 сентября. Это максимально возможный срок, и сейчас переговоры ведутся. И я думаю, что мы будем продолжать эту работу, и, думаю, испанские власти пойдут нам навстречу. По крайней мере, мы сделаем все необходимое, чтобы решить эту проблему», — сообщил официальный представитель МИД РК Ануар Жайнаков.

По данным телеканала, в страховой компании что-либо комментировать и делать выводы пока не берутся. Лишь заявляют, что покрывать расходы намерены только тогда, когда Алия с матерью вернутся на родину и предоставят все необходимые документы.