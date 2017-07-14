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22:36 (мск), источник: БЕЛТА

Белорус прошел в финал конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»

14 июля, Витебск /Екатерина Князева — БЕЛТА/. Представитель Беларуси на XXVI Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» Егор Шаранков вошел в число финалистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В концертном зале «Витебск» завершился полуфинал конкурса, в котором исполнители пели на родном языке песни композиторов своей страны. И преимущественно это были баллады или просто лирические композиции, которые сами по себе прекрасны, но в составе одного концерта смазывали отдельные выступления в одну длинную мелодию. Возможно, поэтому яркая и зажигательная мексиканка Донателла Пелайо Родригес и итальянец Вальтер Риччи, выступивший 21-м по счету и проливший бальзам на уши зрителей, запомнились не только публике, но и жюри. После почти получасового совещания судьи под председательством заслуженной артистки Болгарии Йорданки Христовой вынесли и огласили свой вердикт.

Свидетельства об участии в конкурсе вместе с фирменными тортиками, чтобы подсластить пилюлю, получили Арман Месропян (Армения), Сабине Березина (Латвия), Стефан Манасиевик (Македония), Даниэль Швец (Молдова), Деннис Смит (Нидерланды), Ника (Эстония). Эта шестерка не прошла в финал. Но неудачу можно рассматривать как новую возможность и брать пример с представительницы Польши Ульяши. Девушка в прошлом году была участницей конкурса «Витебск-2016», но в финал не прошла, что, по условиям песенного состязания, позволило ей попытаться снова уже в этом году. И, как видим, успешно.

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Успех сопутствовал и белорусу Егору Шаранкову, который сразу после выступления признался журналистам, что доволен исполнением, хотя сердце все еще колотится. «Мне понравилось, как принимал зал — душевно. Эмоции переполняют. Ведь хочется быть на уровне, успешно представить нашу страну», — сказал артист. В полуфинале он исполнил народную песню «Ой, дубе мой, дубе» в авторской аранжировке. Эту песню вместе со своим педагогом по вокалу (и талисманом по совместительству) Татьяной Лигорской Егор готовил для выпускного экзамена в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Но ею пришлось воспользоваться чуть раньше — когда в последний момент решили поменять композиции на конкурс. Как видим, выбор оказался удачным. Как и весь образ, созданный не без участия витебских мастеров. В частности, сформировать стиль для выступления помогла известный витебский дизайнер мужской одежды Людмила Тараканова. А что принесет удачу в первом финальном дне, где Егор выступит третьим и исполнит тоже белорусскую песню «Крыжы», узнаем уже завтра вечером.

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Жеребьевка оставшихся 15 счастливчиков тоже не обошлась без тортиков: флажки на выбранных конкурсантами сладостях были с номерами. Кстати, первый номер был вытянут самым последним и достался участнице из Хорватии Нине Кралич. Замыкать же первый день финала в Летнем амфитеатре будет Невена Божович из Сербии. А перед ней выступит представительница России Лилия Вельтман — темная лошадка конкурса. Ее пока нет даже в афишах. Дело в том, что буквально за неделю до полуфинала выбранный путем национального отбора Люсьен Сур был заменен, и официального комментария на этот счет пока нет даже у дирекции фестиваля. Что касается 23-летней Лилии, то девушка с шести лет играет на фортепиано, с девятнадцати занимается вокалом. Сейчас живет в Москве, работает над сольным альбомом и параллельно воспитывает полуторагодовалого сына.

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