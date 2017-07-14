Белорус прошел в финал конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017»

Источник: БЕЛТА

В концертном зале «Витебск» завершился полуфинал конкурса, в котором исполнители пели на родном языке песни композиторов своей страны. И преимущественно это были баллады или просто лирические композиции, которые сами по себе прекрасны, но в составе одного концерта смазывали отдельные выступления в одну длинную мелодию. Возможно, поэтому яркая и зажигательная мексиканка Донателла Пелайо Родригес и итальянец Вальтер Риччи, выступивший 21-м по счету и проливший бальзам на уши зрителей, запомнились не только публике, но и жюри. После почти получасового совещания судьи под председательством заслуженной артистки Болгарии Йорданки Христовой вынесли и огласили свой вердикт.

Свидетельства об участии в конкурсе вместе с фирменными тортиками, чтобы подсластить пилюлю, получили Арман Месропян (Армения), Сабине Березина (Латвия), Стефан Манасиевик (Македония), Даниэль Швец (Молдова), Деннис Смит (Нидерланды), Ника (Эстония). Эта шестерка не прошла в финал. Но неудачу можно рассматривать как новую возможность и брать пример с представительницы Польши Ульяши. Девушка в прошлом году была участницей конкурса «Витебск-2016», но в финал не прошла, что, по условиям песенного состязания, позволило ей попытаться снова уже в этом году. И, как видим, успешно.

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Успех сопутствовал и белорусу Егору Шаранкову, который сразу после выступления признался журналистам, что доволен исполнением, хотя сердце все еще колотится. «Мне понравилось, как принимал зал — душевно. Эмоции переполняют. Ведь хочется быть на уровне, успешно представить нашу страну», — сказал артист. В полуфинале он исполнил народную песню «Ой, дубе мой, дубе» в авторской аранжировке. Эту песню вместе со своим педагогом по вокалу (и талисманом по совместительству) Татьяной Лигорской Егор готовил для выпускного экзамена в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Но ею пришлось воспользоваться чуть раньше — когда в последний момент решили поменять композиции на конкурс. Как видим, выбор оказался удачным. Как и весь образ, созданный не без участия витебских мастеров. В частности, сформировать стиль для выступления помогла известный витебский дизайнер мужской одежды Людмила Тараканова. А что принесет удачу в первом финальном дне, где Егор выступит третьим и исполнит тоже белорусскую песню «Крыжы», узнаем уже завтра вечером.

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