В Самаре в ближайшие дни будет жарко и без осадков
Как сообщает Приволжское УГМ, в выходные дни и в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды.
Как сообщает Приволжское УГМ, в выходные дни и в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды.
При слабом ветре и небольшой облачности температура воздуха будет приближаться к тридцатиградусной отметке, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +32º.
Осадки в эти дни маловероятны.