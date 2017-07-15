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10:02 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре в ближайшие дни будет жарко и без осадков


Как сообщает Приволжское УГМ, в выходные дни и в начале рабочей недели над Средней Волгой устанавливается антициклональный тип погоды.

При слабом ветре и небольшой облачности температура воздуха будет приближаться к тридцатиградусной отметке, а в отдельных районах столбик термометра поднимется до +32º.

Осадки в эти дни маловероятны.

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