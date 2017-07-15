Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Что не есть, когда хочется «чего-нибудь вредного»
«Деньги того не стоят»: солдаты пожаловались на вымогательства
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Прилучный, Глинников, Заворотнюк и другие на презентации НТВ
Умер актер из «Глухаря» и «Ранеток» Сергей Бездушный
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
30-летняя Самбурская снялась в откровенной фотоссессии - СМИ
CМИ: в Литве возмутились «Советским пломбиром»
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
В центре Москвы зафиксирован отток покупателей квартир
Как объединить лоджию с комнатой
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Умер Илья Глазунов
14:59 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Активисты ОНФ провели рейд по поликлиникам Дона

Очереди в донские поликлиники привлекли внимание активистов Общероссийского народного фронта.

Они проехались по лидирующим по жалобам от пациентов медучреждениям области и пришли к выводу: региону нужная новая карта «больных мест». И составлять ее будут посетители поликлиник.

Пациенты пенсионного возраста рассказывают, как они встречают рассветы у поликлиники № 16. Она считается самой крупной в Южном федеральном округе, за ней закреплены больше 130 тысяч человек. Сейчас к большинству специалистов медучреждения можно записаться через интернет.

«У нас очереди сократились в регистратуру до 25 процентов, потому что люди стали записывать через интернет», — говорит главный врач поликлиники № 16 Дмитрий Стогниев.

Но многие пенсионеры пользоваться электронными сервисами не умеют и приходят занимать очередь с раннего утра.

«Я взяла два номерка я была в регистратуру 55 вот сижу жду, а терминалу была 62. К терминалу я уже прошла и это предварительная запись», — говорит пенсионерка Любовь Аржапова.

По мнению активистов Обещероссийского народного фронта все дело в отсутствии обратной связи.

«Вынуждены занимать очереди в 3−4 утра только из-за непонимания того, что есть современные системы записи и им никто не выходит навстречу в те же 3−4 утра для того, чтобы объяснить и разъяснить, провести за руку и показать, что вот так можно записаться. Обратная связь не функционирует и как результат мы видим вот эту напряженность», — говорит руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Напряженность активисты увидели и в одном из филиалов поликлиники № 1 в Таганроге, попробовав записаться на приём к узкому специалисту. Затем активисты ОНФ отправились в центральную больницу Гуково. Терапевтическое отделение накануне закрывали на 90 дней из-за нарушения санитарных условий. И ситуация здесь пожалуй самая плачевная.

Итоги рейда обсудили с экспертами на совещании посвященному качеству медицинских услуг, где общественники порекомендовали обратить внимание на все выявленные недостатки. После здесь презентовали специальный проект Народного фронта — сайт, где каждый может поставить свою оценку любой больнице Дона.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
«Грузинские авиалинии» прокомментировали решение Минтранса 
В РФ рассказали об изменении требований сирийской оппозиции
Тони Блэр считает необходимым остановить Брекзит
СМИ узнали об аресте двух полковников ФСБ за взятку
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Минобороны объявило о завершении весенней призывной кампании
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь