Активисты ОНФ провели рейд по поликлиникам Дона

Они проехались по лидирующим по жалобам от пациентов медучреждениям области и пришли к выводу: региону нужная новая карта «больных мест». И составлять ее будут посетители поликлиник.

Пациенты пенсионного возраста рассказывают, как они встречают рассветы у поликлиники № 16. Она считается самой крупной в Южном федеральном округе, за ней закреплены больше 130 тысяч человек. Сейчас к большинству специалистов медучреждения можно записаться через интернет.

«У нас очереди сократились в регистратуру до 25 процентов, потому что люди стали записывать через интернет», — говорит главный врач поликлиники № 16 Дмитрий Стогниев.

Но многие пенсионеры пользоваться электронными сервисами не умеют и приходят занимать очередь с раннего утра.

«Я взяла два номерка я была в регистратуру 55 вот сижу жду, а терминалу была 62. К терминалу я уже прошла и это предварительная запись», — говорит пенсионерка Любовь Аржапова.

По мнению активистов Обещероссийского народного фронта все дело в отсутствии обратной связи.

«Вынуждены занимать очереди в 3−4 утра только из-за непонимания того, что есть современные системы записи и им никто не выходит навстречу в те же 3−4 утра для того, чтобы объяснить и разъяснить, провести за руку и показать, что вот так можно записаться. Обратная связь не функционирует и как результат мы видим вот эту напряженность», — говорит руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Виктор Рожков.

Напряженность активисты увидели и в одном из филиалов поликлиники № 1 в Таганроге, попробовав записаться на приём к узкому специалисту. Затем активисты ОНФ отправились в центральную больницу Гуково. Терапевтическое отделение накануне закрывали на 90 дней из-за нарушения санитарных условий. И ситуация здесь пожалуй самая плачевная.