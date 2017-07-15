Активисты ОНФ провели рейд по поликлиникам Дона
Очереди в донские поликлиники привлекли внимание активистов Общероссийского народного фронта.
Очереди в донские поликлиники привлекли внимание активистов Общероссийского народного фронта.
Они проехались по лидирующим по жалобам от пациентов медучреждениям области и пришли к выводу: региону нужная новая карта «больных мест». И составлять ее будут посетители поликлиник.
Пациенты пенсионного возраста рассказывают, как они встречают рассветы у поликлиники № 16. Она считается самой крупной в Южном федеральном округе, за ней закреплены больше 130 тысяч человек. Сейчас к большинству специалистов медучреждения можно записаться через интернет.
«У нас очереди сократились в регистратуру до 25 процентов, потому что люди стали записывать через интернет», — говорит главный врач поликлиники № 16 Дмитрий Стогниев.
Но многие пенсионеры пользоваться электронными сервисами не умеют и приходят занимать очередь с раннего утра.
«Я взяла два номерка я была в регистратуру 55 вот сижу жду, а терминалу была 62. К терминалу я уже прошла и это предварительная запись», — говорит пенсионерка Любовь Аржапова.
По мнению активистов Обещероссийского народного фронта все дело в отсутствии обратной связи.
«Вынуждены занимать очереди в 3−4 утра только
Напряженность активисты увидели и в одном из филиалов поликлиники № 1 в Таганроге, попробовав записаться на приём к узкому специалисту. Затем активисты ОНФ отправились в центральную больницу Гуково. Терапевтическое отделение накануне закрывали на 90 дней
Итоги рейда обсудили с экспертами на совещании посвященному качеству медицинских услуг, где общественники порекомендовали обратить внимание на все выявленные недостатки. После здесь презентовали специальный проект Народного фронта — сайт, где каждый может поставить свою оценку любой больнице Дона.