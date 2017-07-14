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23:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Одессе на Деволановском спуске во время ночного ливня поток воды смыл асфальт, сообщает Думская. В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Поток перемещал большие камни, крышки люков и остатки асфальта. Одесситы жалуются, что если раньше туда кое-как можно было заехать, то теперь это фактически невозможно», — говорится в сообщении.

Накануне, Одессу накрыл мощный ливень. Буквально за полчаса непогода превратила набережную Ланжерон в Венецию.

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