В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Одессе на Деволановском спуске во время ночного ливня поток воды смыл асфальт, сообщает Думская. В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы.
КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. В Одессе на Деволановском спуске во время ночного ливня поток воды смыл асфальт, сообщает Думская. В центре Одессы ливень смыл весь асфальт с улицы.
«Поток перемещал большие камни, крышки люков и остатки асфальта. Одесситы жалуются, что если раньше туда
Накануне, Одессу накрыл мощный ливень. Буквально за полчаса непогода превратила набережную Ланжерон в Венецию.