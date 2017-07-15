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00:28 (мск), источник: Ipress.ua

В турецких отелях появится украинское телевидение

В туристических отелях Турции в ближайшее время должны появиться украинские телевизионные каналы.

Об этом заявил заместитель директора департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Виталина Мартыновская, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Чтобы нашим гражданам было комфортно находиться в Турции, мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время в турецких отелях появились украинские телеканалы», — сказала она.

Мартыновская также отметила, что подключению к гостиничным телесетям украинских телеканалов способствовало посольство Украины в Турции.

«Возможно, их будет не много, но четыре-пять каналов точно будут в ближайшее время», — уточнила она.

Напомним, 17 мая правительство приняло постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки по ID-картам.

Как известно, 14 марта, во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию стороны подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об условиях взаимных поездок граждан, что позволит гражданам ездить по ID-картами без загранпаспортов.

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