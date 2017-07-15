В турецких отелях появится украинское телевидение

Об этом заявил заместитель директора департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Виталина Мартыновская, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Чтобы нашим гражданам было комфортно находиться в Турции, мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время в турецких отелях появились украинские телеканалы», — сказала она.

Мартыновская также отметила, что подключению к гостиничным телесетям украинских телеканалов способствовало посольство Украины в Турции.

«Возможно, их будет не много, но четыре-пять каналов точно будут в ближайшее время», — уточнила она.

Напомним, 17 мая правительство приняло постановление, которое позволит гражданам Украины и Турции осуществлять взаимные поездки по ID-картам.