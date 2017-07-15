В турецких отелях появится украинское телевидение
В туристических отелях Турции в ближайшее время должны появиться украинские телевизионные каналы.
В туристических отелях Турции в ближайшее время должны появиться украинские телевизионные каналы.
Об этом заявил заместитель директора департамента туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Виталина Мартыновская, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Чтобы нашим гражданам было комфортно находиться в Турции, мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время в турецких отелях появились украинские телеканалы», — сказала она.
Мартыновская также отметила, что подключению к гостиничным телесетям украинских телеканалов способствовало посольство Украины в Турции.
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