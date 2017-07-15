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01:36 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «ВКонтакте»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Третий фестиваль «ВКонтакте» VK Fest пройдет в субботу и воскресенье в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

Источник: РИА Новости

«Пространство Парка 300-летия будет поделено на 20 тематических площадок по интересам: «Компьютерные игры», «Косплей», «Блогеры», «Музыка», «Благотворительность», «Мода и красота», «Еда», «Экстрим», «Игры», «Спорт», «Инновации», «Лекторий», «Маркет», «Искусство», «Драйв», «Юмор», «Детям» и «Аллея сообществ». Помимо уже знакомых зон, появятся две новые — «Зеленая зона» и «Знакомства», — говорится в сообщении.

Территория фестиваля вмещает более 100 тысяч зрителей. Ожидается, что на трех музыкальных сценах выступят более 40 популярных артистов. Так, на субботу запланированы концерты групп «Мумий тролль» и «Звери» на Синей сцене, Дельфин (поэт и музыкант Андрей Лысиков) выступит на Белой сцене, а днем позже в рамках фестиваля ожидается концерт «Би-2».

Гостей VK Fest ждут разнообразные мастер-классы, спортивные игры на свежем воздухе, компьютерные турниры, конкурсы косплееров, а также другие развлечения.

«Фестиваль откроет новые возможности для творчества. Вы сможете не просто наблюдать, но и стать настоящим участником любой активности», — обещают организаторы фестиваля, который в 2017 году проводится «ВКонтакте» совместно с радио «Рекорд».

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