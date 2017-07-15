Движение по улице Тихоокеанской в Хабаровске закроют на две недели
Там будет проходить капитальный ремонт тепломагистрали.
Там будет проходить капитальный ремонт тепломагистрали.
Движение по улице Тихоокеанская в Хабаровске закроют на две недели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 17 июля там начинается капитальный ремонт тепломагистрали.
— Замена теплотрассы будет проходить до 31 июля. За это время специалисты заменят тепломагистраль длинной 524 м, — рассказала сотрудник
Напомним, аналогичные ремонтные работы сейчас ведутся на улице Запарина. Там движение транспорта через улицы