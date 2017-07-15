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09:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Движение по улице Тихоокеанской в Хабаровске закроют на две недели

Там будет проходить капитальный ремонт тепломагистрали.

Источник: РИА "Новости"

Движение по улице Тихоокеанская в Хабаровске закроют на две недели, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С 17 июля там начинается капитальный ремонт тепломагистрали.

 — Замена теплотрассы будет проходить до 31 июля. За это время специалисты заменят тепломагистраль длинной 524 м, — рассказала сотрудник пресс-службы компании «Хабаровские тепловые сети» Анастасия Бузовская. — Так как для ремонта на необходим демонтаж асфальта на проезжей части, на время работ будет ограничено движение в сторону Краснофлотского района до одной полосы всех видов транспортных средств по ул. Тихоокеанская в границах от дома по ул. Тихоокеанская, 49 до Казачей горы, 4. Оставлять жителей близлежащих домов без горячего водоснабжения энергетики не планируют.

Напомним, аналогичные ремонтные работы сейчас ведутся на улице Запарина. Там движение транспорта через улицы Ленина-Запарина закрыто до августа.

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