Движение по улице Тихоокеанской в Хабаровске закроют на две недели

— Замена теплотрассы будет проходить до 31 июля. За это время специалисты заменят тепломагистраль длинной 524 м, — рассказала сотрудник пресс-службы компании «Хабаровские тепловые сети» Анастасия Бузовская. — Так как для ремонта на необходим демонтаж асфальта на проезжей части, на время работ будет ограничено движение в сторону Краснофлотского района до одной полосы всех видов транспортных средств по ул. Тихоокеанская в границах от дома по ул. Тихоокеанская, 49 до Казачей горы, 4. Оставлять жителей близлежащих домов без горячего водоснабжения энергетики не планируют.