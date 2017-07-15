Во Владивостоке выбрали лучших девушек уголовно-исполнительной системы

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке завершился второй день всероссийского конкурса «Мисс УИС» Дальневосточного федерального округа. Шесть победительниц региональных этапов самых разных отделов и служб уголовно-исполнительной системы состязались не только в своей красоте и талантах, но и в профессионализме, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конкурсе участвовали сотрудницы управлений ФСИН из Магаданской, Амурской, Сахалинской областей, Приморского и Хабаровского края, а также Республики Саха (Якутия). В первый день девушки показали свои знания законодательства, навыки строевой, огневой и физической подготовки. На финальном этапе конкурса члены жюри оценили творческий потенциал красавиц. Участницы озвучивали кинофильмы, пели, танцевали и демонстрировали бальные платья в традиционном конкурсе дефиле. Конкурсантка из Приморского края, сотрудница Уссурийского СИЗО-2, инструктор по служебно-боевой подготовке Елена Волженина рассказала, что участие в конкурсе — это в первую очередь испытание над самим собой.

«Поскольку я активно занимаюсь творчеством, мне было очень интересно и волнительно готовиться к конкурсу. Можно сказать, что это моя стезя. От всего сердца хочется сказать спасибо коллективу, который мне помогал и моей семье, которая меня всё это время поддерживала», — добавила Елена Волженина.

Первой «Вице-мисс» стала Лилиана Васильева из Якутии. Номинацию за лучшие результаты в профессиональной подготовке «Мисс профессионализм» заслужила представительница Магаданской области Анна Шаклеина. Корону победительницы завоевала старший сержант внутренней службы СИЗО-1 Мария Баластрик из Амурской области.

«Подготовка к конкурсу проходила очень сложно, потому что было мало времени, но я считаю, что с задачей вполне справилась. Мне помогали мои коллеги, которые приехали со мной на конкурс и поддерживали. Я действительно очень хотела эту победу, и мы всем коллективом положили свои силы на то, чтобы её добиться», — рассказала новоиспечённая «Мисс УИС».