МИД Японии поблагодарило медиков Приморья за спасение соотечественника
Представители Страны восходящего солнца отметили работу находкинской больницы.
Представители Страны восходящего солнца отметили работу находкинской больницы.
Дипломаты Японии поблагодарили медицинские учреждения в Приморском крае за спасение соотечественника, которому оперативно оказали экстренную медицинскую помощь. Об этом сегодня сообщили власти региона, информирует РИА «Восток-Медиа».
Заместитель генконсула Японии во Владивостоке Миягава Киёми направил официальные благодарственные письма руководителю Территориального центра медицины катастроф Александру Партину и главному врачу Находкинской городской больницы Игорю Понитаеву.
«Благодаря оперативным мерам медицинских сотрудников “Находкинской городской больницы” гражданин Японии избежал смертельной опасности. Выражаю свою глубокую благодарность за гуманную позицию вашей больницы в отношении граждан Японии. Надеюсь, что и в будущем между генеральным консульством Японии во Владивостоке и вашей больницей сохранятся тесные и дружеские отношения», — говорится в сообщении МИД Японии.
В июне, напоминает РИА «Восток-Медиа», в Приморье экстренно прооперировали 68-летнего японского туриста. Иностранец путешествовал на круизном лайнере Costa NeoRomantica. Ночью за несколько часов до захода судна в порт Владивосток приморские врачи получили информацию о том, что одному из пассажиров лайнера стало плохо. В этот момент судно находилось в 120 милях от Находки. К Costa NeoRomantica незамедлительно направился спасательный буксир. Туриста с острыми болями в животе специалисты центра медицины катастроф доставили в больницу. Хирурги Находкинской центральной городской больницы успешно провели экстренную операцию.