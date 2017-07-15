МИД Японии поблагодарило медиков Приморья за спасение соотечественника

«Благодаря оперативным мерам медицинских сотрудников “Находкинской городской больницы” гражданин Японии избежал смертельной опасности. Выражаю свою глубокую благодарность за гуманную позицию вашей больницы в отношении граждан Японии. Надеюсь, что и в будущем между генеральным консульством Японии во Владивостоке и вашей больницей сохранятся тесные и дружеские отношения», — говорится в сообщении МИД Японии.

В июне, напоминает РИА «Восток-Медиа», в Приморье экстренно прооперировали 68-летнего японского туриста. Иностранец путешествовал на круизном лайнере Costa NeoRomantica. Ночью за несколько часов до захода судна в порт Владивосток приморские врачи получили информацию о том, что одному из пассажиров лайнера стало плохо. В этот момент судно находилось в 120 милях от Находки. К Costa NeoRomantica незамедлительно направился спасательный буксир. Туриста с острыми болями в животе специалисты центра медицины катастроф доставили в больницу. Хирурги Находкинской центральной городской больницы успешно провели экстренную операцию.