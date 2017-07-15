Движение транспорта на улице Старокузьмихинская в Иркутске будет ограничено на выходных
Это связано с асфальтированием дороги.
Это связано с асфальтированием дороги.
Движение транспорта на пересечении Кузьмихинского первого переулка и улицы Старокузьмихинская (Майская 1а) будет ограничено с 15 по 16 июля. На участке будут проводиться работы по асфальтированию дороги после ремонта кабельной сети. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
Также автомобильное движение частично перекрыто на улице Лермонтова с 14 по 28 июля. На пересечении улицы Терешковой (Лермонтова 4) и улицы Звездинской (Лермонтова 24) проводятся земляные работы в связи с ремонтом тепловой сети.