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09:32 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта на улице Старокузьмихинская в Иркутске будет ограничено на выходных

Это связано с асфальтированием дороги.

Источник: IrkutskMedia.ru

Движение транспорта на пересечении Кузьмихинского первого переулка и улицы Старокузьмихинская (Майская 1а) будет ограничено с 15 по 16 июля. На участке будут проводиться работы по асфальтированию дороги после ремонта кабельной сети. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе администрации города.

Также автомобильное движение частично перекрыто на улице Лермонтова с 14 по 28 июля. На пересечении улицы Терешковой (Лермонтова 4) и улицы Звездинской (Лермонтова 24) проводятся земляные работы в связи с ремонтом тепловой сети.

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