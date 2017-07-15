В Нижнекамске временно прекратят работу теле- и радиоканалы
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске временно прекратит работу ряд теле- и радиоканалов.
(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске временно прекратит работу ряд теле- и радиоканалов.
Причиной отключения станет ремонт
Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ, жителям придется столкнуться с неудобствами с 17 по 20 июля с 9.15 до 17.00.
Временно станут недоступны телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «ТВЦ», «Телевидение “Татарстан — Новый Век”», программы первого и второго мультиплексов, а также радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Радио “Татарстан — Новый Век”», «Ди-FM».