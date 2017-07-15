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13:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске временно прекратят работу теле- и радиоканалы

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске временно прекратит работу ряд теле- и радиоканалов.

Причиной отключения станет ремонт антенно-фидерных устройств, который проведет филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан».

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ, жителям придется столкнуться с неудобствами с 17 по 20 июля с 9.15 до 17.00.

Временно станут недоступны телеканалы «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «ТВЦ», «Телевидение “Татарстан — Новый Век”», программы первого и второго мультиплексов, а также радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Радио “Татарстан — Новый Век”», «Ди-FM».

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