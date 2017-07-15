Красноярские автобусы № 3 и 90 сменят внешний вид

На маршруте № 3 «Студгородок — Автовокзал «Восточный» перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами марки ПАЗ 320412 (Вектор). Вместо автобусов красного цвета марки Higer на рейс выйдут новые автобусы белого цвета с более высоким экологическим классом.

«Все автобусы отечественного производства, 2017 года выпуска, экологический класс — ЕВРО-4. Норма по дымности у этих машин ниже почти в десять раз в сравнении, к примеру, со старыми МАЗами. Бонусом является экономичность моделей, маневренность, есть антиблокировочная система, которая не позволяет водителю продолжить движение, если до конца не закрыта дверь», — рассказал руководитель автотранспортного предприятия Виктор Сидоров.

Высвободившийся подвижной состав (автобусы красного цвета марки Higer), перевозчиками будет перераспределен с маршрута № 3 на маршрут № 90 «Сибирский федеральный университет — мкрн. Верхняя Базаиха». С 15 июля на маршруте перевозки будут выполнять автобусы МАЗ, Higer (зеленого и красного цветов).