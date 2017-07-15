Хабаровчанам предложат крабовое мороженое и розовые бургеры

Парк имени Муравьёва-Амурского станет местом, где можно будет попробовать новые блюда от лучших заведений города, пищевых проектов, производителей и ремесленников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», площадка станет местом проведения фестиваля еды Hungry Town («Голодный город»).

Уникальность фестиваля в том, что каждый участник представляет принципиально новое меню. Организаторы мероприятия уверяют, что такой еды город ещё не видел.

«Что именно это будет — решать участникам. Розовые бургеры, лимонад из папоротника или крабовое мороженое — возможно всё. Называйте его Hungry Town или “Голодный Город”, это неважно. Важно, что мы будем много есть, много говорить о еде, спорить о ней, есть её на скорость, учиться её готовить и потреблять вообще всё, что видим. Кроме этого, там будет много музыки и веселья», — заявляют организаторы.