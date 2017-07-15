Хабаровчанам предложат крабовое мороженое и розовые бургеры
Необычную еду можно будет попробовать на фестивале «Голодный город».
Необычную еду можно будет попробовать на фестивале «Голодный город».
Парк имени
Уникальность фестиваля в том, что каждый участник представляет принципиально новое меню. Организаторы мероприятия уверяют, что такой еды город ещё не видел.
«Что именно это будет — решать участникам. Розовые бургеры, лимонад из папоротника или крабовое мороженое — возможно всё. Называйте его Hungry Town или “Голодный Город”, это неважно. Важно, что мы будем много есть, много говорить о еде, спорить о ней, есть её на скорость, учиться её готовить и потреблять вообще всё, что видим. Кроме этого, там будет много музыки и веселья», — заявляют организаторы.
В течение 12 часов любители вкусной еды смогут удовлетворить свои гастрономические пристрастия. Каждый участник, а их будет около 50, подготовит фестивальное меню из еды и напитков, которых вы не попробуете в обычный день. Гостей мероприятия ждут дегустации и конкурсы — поедание на скорость, выносливость, хитрость и многое другое. Фестиваль состоится 29 июля. Вход свободный.