В Китае кремировали тело нобелевского лауреата Лю Сяобо
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — В Китае кремировали тело правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообшает в субботу агентство «Синьхуа».
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — В Китае кремировали тело правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообшает в субботу агентство «Синьхуа».
Церемония прощания, на которой присутствовали лишь друзья и родственники и покойного, прошла в городе Шэньян.
Лю Сяобо умер в минувший четверг, ему было 62 года. Последние 11 лет он провел в китайской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. В мае у правозащитника диагностировали рак, в связи с чем его перевели в больницу, однако не выпустили из страны для лечения за рубежом.
В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира за «ненасильственную борьбу за права человека в Китае».