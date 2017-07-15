В Китае кремировали тело нобелевского лауреата Лю Сяобо

Лю Сяобо умер в минувший четверг, ему было 62 года. Последние 11 лет он провел в китайской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. В мае у правозащитника диагностировали рак, в связи с чем его перевели в больницу, однако не выпустили из страны для лечения за рубежом.