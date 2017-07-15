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07:03 (мск), источник: Интерфакс

В Китае кремировали тело нобелевского лауреата Лю Сяобо

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — В Китае кремировали тело правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, сообшает в субботу агентство «Синьхуа».

Церемония прощания, на которой присутствовали лишь друзья и родственники и покойного, прошла в городе Шэньян.

Лю Сяобо умер в минувший четверг, ему было 62 года. Последние 11 лет он провел в китайской тюрьме по обвинению в подстрекательстве к подрыву государственного строя. В мае у правозащитника диагностировали рак, в связи с чем его перевели в больницу, однако не выпустили из страны для лечения за рубежом.

В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира за «ненасильственную борьбу за права человека в Китае».

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Скончался нобелевский лауреат Лю Сяобо
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