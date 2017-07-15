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08:50 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Форум приемных родителей пройдет в Приморье в ноябре

В 12 муниципалитетах края уже созданы объединения приемных родителей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 июля, PrimaMedia.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поддержал инициативу о проведении регионального Форума приемных родителей в пятницу, 14 июля на встрече с Советом Почетных граждан края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По словам и.о. директора департамента труда и социального развития Светланы Красицкой, в 15 муниципалитетах Приморья сегодня действуют координационные советы, принимающие решения о необходимости оказать социальную, медицинскую или юридическую помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Сейчас на социальном сопровождении состоят 87 семей. Наша главная задача — сохранить семьи и не допустить социального сиротства детей, воспитывающихся в них», — отметила она.

Владимир Миклушевский поручил создать аналогичный координационный совет на краевом уровне, чтобы оказывать методическую поддержку муниципалитетам по работе с такими семьями.

«Это хорошая практика, и нужно ее выводить на краевой уровень. В совет должны войти представители общественности, соцзащиты, медицины, образования, почетные граждане края», — заявил глава региона, добавив, что возглавит краевой совет вице-губернатор Павел Серебряков.

Губернатор Приморья подчеркнул, что сегодня необходимо приложить все усилия для того, чтобы дети росли в семьях, а не в детских домах.

«Речь идет и о сиротах, и о детях, оставшихся без попечения родителей. Мы серьезно работаем над тем, чтобы каждый ребенок, воспитывающийся в социальном учреждении нашел свою семью. Уже несколько лет успешно работает проект “Дети Приморья”, в рамках которого проводим информационную кампанию в СМИ», — сообщил глава региона, пригласив подключиться к этой работе и Почетных граждан.

Кроме того, большую работу по профилактике сиротства в крае проводит региональное отделение «Матери России». По словам председателя организации Татьяны Заболотной, в 12 муниципалитетах Приморья уже созданы объединения приемных родителей.

«Мы уже наработали достаточный опыт в этой сфере и готовы им поделиться со всеми муниципалитетами. В ноябре этого года планируем провести первый в Приморье Форум приемных родителей», — сообщила она.

Владимир Миклушевский идею поддержал, подчеркнув, что это мероприятие станет одной из площадок для обсуждения важных социальных вопросов и принятия ключевых решений.

Отметим, в настоящее время в Приморье ведется большая работа по устройству детей в семьи и профилактике социального сиротства.

Так, в рамках проекта «Дети Приморья», инициатором которого выступил Губернатор Владимир Миклушевский, реализуется программа «Пригласи ребенка в гости», более известная как «гостевые посещения», когда воспитанники детских домов в выходные и праздничные дни проводят в семьях приморцев. Эта акция нашла большой отклик среди жителей края. После праздников многие родители всерьез задумываются о том, чтобы принять в семью ребенка. Взрослые поддерживают с ребятами связь, приходят в гости или общаются по телефону, спрашивают разрешения забрать детей снова, на выходные, весенние или летние каникулы.

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