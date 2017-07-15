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07:12 (мск), источник: 365info.kz

В шести областях РК 15 июля ожидается град

Только на западе и юге страны ожидается погода без осадков.

Источник: 365info.kz

По информации РГП «Казгидромет», 15 июля на большей части территории республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Только на западе и юге страны ожидается погода без осадков.

В ВКО местами ожидается усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с, днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, утром местами туман, днем местами возможен град..

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града.

В СКО местами усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града, ночью и утром местами ожидается туман.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Кызылординской, Южно-Казахстанской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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