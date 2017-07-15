В шести областях РК 15 июля ожидается град
Только на западе и юге страны ожидается погода без осадков.
Только на западе и юге страны ожидается погода без осадков.
По информации РГП «Казгидромет», 15 июля на большей части территории республики с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, местами усилится ветер, в отдельных районах ночью и утром ожидается туман. Только на западе и юге страны ожидается погода без осадков.
В ВКО местами ожидается усиление ветра 15−20, днем порывы 25 м/с, днем местами возможен град.
В Карагандинской области местами ожидается ветер 15−20 м/с, утром местами туман, днем местами возможен град..
В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града.
В СКО местами усиление ветра 15−20 м/с, возможно выпадение града, ночью и утром местами ожидается туман.
В Жамбылской,
В Кызылординской,