В Новосибирске пара отметила «изумрудную» свадьбу
Любви все возрасты покорны. Сегодня в Новосибирске около сотни супружеских пар, кто отмечает в этом году юбилей совместной жизни.
Любви все возрасты покорны. Сегодня в Новосибирске около сотни супружеских пар, кто отмечает в этом году юбилей совместной жизни.
Ксения Климина, Корреспондент: «Изумрудное платье, фата, рубашка. Нелли Игнатьевна и Виктор Павлович Абрамовы. Сегодня, в свои 80 лет — снова жених и невеста».
Виктор и Нелли Абрамовы: «Где ты меня увидел? Первая встреча.. — Лучше б не видел. На сцене. И до сих пор поем в унисон, понимаете».
«Влюбился с первого взгляда», — признается Виктор Павлович. После концерта — пригласил на танец. Закружил в вальсе и вскружил голову. После этой встречи они уже не расставались. Родители были против свадьбы, но молодых это не остановило. И сегодня, как 55 лет назад, рука об руку идут к столу регистрации.
Число три — в их жизни счастливое. Трое детей, три внука, три правнука. Большая семья — на торжестве — практически в полном составе. Для каждого «молодожены» — пример настоящий любви и верности.
Нелли и Виктор Абрамовы: «Мы очень разные с ним. Он — спокойный, а я такая энергичная. Мы друг друга дополняем. Потом, наши
У нас все только начинается, — шутят супруги. И вновь дают друг другу обещания — прожить вместе — теперь уже до бриллиантовой свадьбы.