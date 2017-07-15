В Новосибирске пара отметила «изумрудную» свадьбу

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Ксения Климина, Корреспондент: «Изумрудное платье, фата, рубашка. Нелли Игнатьевна и Виктор Павлович Абрамовы. Сегодня, в свои 80 лет — снова жених и невеста».

Виктор и Нелли Абрамовы: «Где ты меня увидел? Первая встреча.. — Лучше б не видел. На сцене. И до сих пор поем в унисон, понимаете».

«Влюбился с первого взгляда», — признается Виктор Павлович. После концерта — пригласил на танец. Закружил в вальсе и вскружил голову. После этой встречи они уже не расставались. Родители были против свадьбы, но молодых это не остановило. И сегодня, как 55 лет назад, рука об руку идут к столу регистрации.

Число три — в их жизни счастливое. Трое детей, три внука, три правнука. Большая семья — на торжестве — практически в полном составе. Для каждого «молодожены» — пример настоящий любви и верности.

Нелли и Виктор Абрамовы: «Мы очень разные с ним. Он — спокойный, а я такая энергичная. Мы друг друга дополняем. Потом, наши какие-то годы, первая встреча.. и беды и несчастья всякие — это нас сблизило. И мы теперь уже не знаем, как мы друг без друга. Это теперь уже все».