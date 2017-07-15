С ветерком: водитель наказан за перевозку пассажиров на крыше в Актау
Очевидцы сняли на видео ездившую по улицам Актау машину, на крыше которой сидели два человека.
Очевидцы сняли на видео ездившую по улицам Актау машину, на крыше которой сидели два человека.
АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Водителя, ставшего героем видеоролика, оштрафовали за перевозку пассажиров на крыше автомобиля, сообщает региональное издание «Актау-Лада».
Видео с двумя мужчинами, спокойно сидящими на крыше активно двигающейся в дорожном потоке «Волги», сняли очевидцы. При этом в салоне легковой машины можно разглядеть всего двух человек, сидящих на передних сиденьях — то есть, скорее всего, свободные места внутри транспортного средства были.
Мужчине придется заплатить 5 месячных расчетных показателей (МРП) или 11 тысяч 345 тенге.