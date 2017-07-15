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08:55 (мск), источник: Sputniknews.kz

С ветерком: водитель наказан за перевозку пассажиров на крыше в Актау

Очевидцы сняли на видео ездившую по улицам Актау машину, на крыше которой сидели два человека.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Водителя, ставшего героем видеоролика, оштрафовали за перевозку пассажиров на крыше автомобиля, сообщает региональное издание «Актау-Лада».

Видео с двумя мужчинами, спокойно сидящими на крыше активно двигающейся в дорожном потоке «Волги», сняли очевидцы. При этом в салоне легковой машины можно разглядеть всего двух человек, сидящих на передних сиденьях — то есть, скорее всего, свободные места внутри транспортного средства были.

Мужчине придется заплатить 5 месячных расчетных показателей (МРП) или 11 тысяч 345 тенге.

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