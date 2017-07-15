С ветерком: водитель наказан за перевозку пассажиров на крыше в Актау

Видео с двумя мужчинами, спокойно сидящими на крыше активно двигающейся в дорожном потоке «Волги», сняли очевидцы. При этом в салоне легковой машины можно разглядеть всего двух человек, сидящих на передних сиденьях — то есть, скорее всего, свободные места внутри транспортного средства были.