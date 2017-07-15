Облачная с прояснениями погода, дождь и до 27 градусов тепла ожидается в столичном регионе 15 июля

«Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся с юга на север, вдоль западных границ Подмосковья. Причем столица окажется с его теплой стороны. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, после полудня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице составит 24−26 градусов тепла, в Подмосковье столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов», — говорится в сообщении.