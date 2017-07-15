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09:22 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 27 градусов тепла ожидается в столичном регионе 15 июля

Облачная с прояснениями погода, дождь и до 27 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 15 июля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Источник: РИА "Новости"

«Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт, вытянувшийся с юга на север, вдоль западных границ Подмосковья. Причем столица окажется с его теплой стороны. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, после полудня возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице составит 24−26 градусов тепла, в Подмосковье столбик термометра поднимется до плюс 27 градусов», — говорится в сообщении.

Также в столичном регионе ожидается юго-восточный ветер 4−9 м/с, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет расти, и составит 746 мм ртутного столба, что около нормы.

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