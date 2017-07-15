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08:39 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Владивостока «побывали в Пусане» на грандиозном празднике

Два города-порта отметили четверть века крепкой дружбы.

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке с большим успехом прошли мероприятия, посвящённые 25-летию договора о побратимских отношениях столицы Приморья и Пусана. Приезд в край мэра южнокорейского мегаполиса Со Бёнг Су стал подтверждением достаточно серьёзного уровня отношений между двумя братскими городами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На набережной Спортивной гавани накануне прошёл грандиозный День Пусана.

«Владивосток и Пусан похожи, — констатировал исполняющий обязанности мэра столицы Приморья Константин Межонов. — У нас общее море, красивые мосты, мы дышим одним воздухом. Но самое главное, что и во Владивостоке, и в Пусане живут открытые, гостеприимные, яркие люди. Благодаря этому празднику все владивостокцы смогут как бы побывать в Пусане, а наши гости из этого города-побратима, возвратившись домой, расскажут своим жителям о Владивостоке, и в результате взаимный туристический поток вырастет в несколько раз».

«Я впервые прибыл во Владивосток, — рассказал Со Бёнг Су. — И ваш город оставляет самое приятное впечатление своим своеобразием, теплотой и гостеприимством его жителей. У наших городов-побратимов прекрасные возможности расширения сотрудничества».

В церемонии открытия Дня Пусана также приняли участие председатель думы Владивостока Елена Новицкая, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, председатель Приморского отделения общества российско-корейской дружбы Евгений Русецкий, председатель ассоциации корейских организаций Приморского края Валентин Пак, почётные гости праздника.

В заключение Дня Пусана в Приморской краевой филармонии состоялся большой музыкальный вечер с совместным участием Пусанского городского хора и Тихоокеанского симфонического оркестра.

Как недавно сообщало РИА «Восток-Медиа», студенты Хабаровска, изучающие корейский язык в вузах дальневосточной столицы, посетят Пусан по программе обмена.

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