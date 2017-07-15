Шоу продолжается: гид пятого дня «Славянского базара»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Несмотря на плохую погоду, в пятый день фестиваля «Славянский базар» пройдет ряд развлекательных мероприятий с финалом Международного конкурса эстрадной песни в Летнем амфитеатре.

Традиционно с утра преимущественно детей порадуют кукольные театры. Один из них — Белгородский — продемонстрирует спектакль «Слон». Начало в 11:00 в белорусском театре «Лялька».

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В полдень на площади Победы состоится молодежный арт-парад «БелаРусь в сердце моем!». В это же время на улице Толстого будут играть музыканты: группы Baltic Band, «Бульвар» и другие. При плохой погоде возможны переносы в пабы (следить за расписанием мероприятий Фэста уличного искусства «На семи ветрах» удобнее всего в официальной группе форума «ВКонтакте»).

В два часа дня на площади Победы пройдет Фестиваль молодежных субкультур. Программа включает стритбол, чирлидинг, соревнования по силовому экстриму.

На Fest-пикнике продолжат угощать белорусской, литовской и русской кухней — все при музыкальном сопровождении.