Шоу продолжается: гид пятого дня «Славянского базара»
«Славянский базар» продолжит радовать своих гостей музыкой, театром, соревнованиями и, конечно, вкусными угощениями.
«Славянский базар» продолжит радовать своих гостей музыкой, театром, соревнованиями и, конечно, вкусными угощениями.
МИНСК, 16 июл — Sputnik. Несмотря на плохую погоду, в пятый день фестиваля «Славянский базар» пройдет ряд развлекательных мероприятий с финалом Международного конкурса эстрадной песни в Летнем амфитеатре.
Традиционно с утра преимущественно детей порадуют кукольные театры. Один из них — Белгородский — продемонстрирует спектакль «Слон». Начало в 11:00 в белорусском театре «Лялька».
В полдень на площади Победы состоится молодежный
В два часа дня на площади Победы пройдет Фестиваль молодежных субкультур. Программа включает стритбол, чирлидинг, соревнования по силовому экстриму.
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В шесть вечера в КЗ «Витебск» состоится