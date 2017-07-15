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09:55 (мск), источник: Tengrinews

Представители мусорного полигона в Астане ответили Танирбергену Бердонгару

Представители полигона захоронения отходов в Астане ответили на видео экс-мажилисмена и блогера Танирбергена Бердонгара и пригласили его посетить свалку снова, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Данная ячейка является контролируемым полигоном отвечающая экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и отвечает международным стандартам», — подчеркнули представители полигона.

Отмечается, что полигон захоронения отходов является единственным санкционированным местом приема и размещения отходов в городе Астана. Полигон размещения твердо бытовых отходов построен по испанскому проекту «Модернизация удаления твердо бытовых отходов и улучшения экологической ситуации города Астаны».

По их данным, основание ячейки оборудовано искусственными материалами обеспечивающие защиту почвы и грунтовых вод от негативного влияния фильтрата, который образуется в процессе разложения отходов. Кроме того, предусмотрен дренажный слой и система отвода фильтратов в специальные резервуары. В последующем отстоявшиеся фильтраты направляются на станцию физико-химической очистки, в результате которой полученная техническая вода используется для внутренних нужд полигона. Также предусмотрена система отвода свалочного газа путем установки перфорированных газоотводных труб (стаканчики), для последующей (после рекультивации) утилизации и генерирования в тепловую и электрическую энергию.

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В процессе приема отходы планируются и уплотняются спецтехникой «Тана» и каждые 2 метра засыпаются грунтом для предотвращения разлета легковесного мусора, а также возможного самовозгорания отходов. В связи с достижением проектной высоты, до конца 2017 года предусматривается консервация перрвой ячейки и ввод в эксплуатацию второй ячейки полигона ТБО, строительство которой на сегодняшний день завершено. Вторая ячейка полигона ТБО является идентичной первой ячейке, площадь составляет 12 гектаров, проектная мощность — порядка 2 миллионов тонн мусора.

В администрации мусорного полигона отметили, что для улучшения системы обращения отходами с 2012 года в столице веден в эксплуатацию мусороперерабатывающий комплекс который позволяет отсортировать такие отходы как пластик, бумага, металл. Также отходы подвергаются не только сортировке, но удалению жидкой фракции и уменьшению в объеме для рационального использования полигоне в процессе складирования. До 2020 года планируется увеличение мощности (глубина переработки) мусороперерабатывающего завода до 75 процентов.

«Столичный полигон города Астаны является единственным в стране отвечающим международным требованиям. А запах исходящий с тела полигона является естественным запахом исходящим из газоотводов полигона. А представленный материал идентичен полигонам Европы. Рядом с полигоном для размещения ТБО находится мусороперерабатывающий завод, на котором все отходы подвергаются переработке. Отходы после завода размешаются на полигоне в брикетированном (сжатом) виде», — сообщили в администрации полигона отходов.

«Уважаемый Танирберген Бердонгар. Мы приглашаем Вас ознакомиться с деятельностью городского полигона и и получить достоверную информацию о нашей работе», — заявили представители полигона.

Напомним, блогер Танирберген Бердонгар побывал на городской свалке Астаны, чему посвятил часть своего недавнего видео, опубликованного в YouTube. «Ноги вязнут в мусоре, запах здесь ужасный. Такова будет наша планета, когда экологические технологии на ней не будут реализовываться. Все, что мы видим вокруг, это горы мусора. И сейчас, когда в городе идет выставка, которая привлекает внимание мира к зеленым технологиям, необходимо заняться вопросом переработки отходов», — описал он окружающую обстановку.

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