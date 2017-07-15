Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Как объединить лоджию с комнатой
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Тяжелая жизнь Крыма: суровая российская реальность - СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Трамп рассказал, что было бы с США, если бы победила Клинтон
СМИ: 30-летняя Самбурская сделала откровенные фото
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
12«Мать Ганга»
09:50 (мск), источник: БЕЛТА

Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

ак, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу заместитель председателя Брестского облисполкома Саковский Виктор Евгеньевич (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222), председатель Гомельского областного Совета депутатов Борисенко Олег Леонидович (80232751237), председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869), заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 У пассажирки минского метро в рюкзаке загорелся аккумулятор для электронной
В Барани поймали редкого белого крота
У пассажирки минского метро в рюкзаке загорелся аккумулятор для электронной
СМИ: юрист из России предоставила сыну Трампа данные о Браудере
США не видят альтернативы своей военной базе в Катаре
В ГД предложили отделить производство вина от другого алкоголя
Минобороны объявило о завершении весеннего призыва
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
Мадуро поднял зарплату силовикам в разгар протестов
МИД ФРГ подтвердил гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
Каррера творит историю: «Спартак» впервые выиграл Суперкубок До прихода Карреры «Спартак» 16 лет не был чемпионом и никогда не выигрывал Суперкубок. Массимо хватило года, чтобы оба упущения исправить
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Компенсацию дольщикам ограничат до цены 100 кв. м жилья
Полонского признали виновным в афере и отпустили
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь