Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.
ак, телефонные линии с 9.00 до 12.00 проведут в субботу заместитель председателя Брестского облисполкома Саковский Виктор Евгеньевич (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Пенин Владимир Петрович (80212222222), председатель Гомельского областного Совета депутатов Борисенко Олег Леонидович (80232751237), председатель Гродненского облисполкома Кравцов Владимир Васильевич (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160), заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869), заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.