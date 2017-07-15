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09:48 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Шымкенте верующие отбили 800-летнее кладбище у торговцев

Столкновение интересов ценителей материального и сакрального урегулировали в местном акимате.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Кладбище с восьмивековой историей оказалось в центре скандала в Шымкенте, пишет региональный портал Otyrar.kz.

По словам местных жителей и смотрителя кладбища «Сыпырган ата», руководство близлежащего рынка «Бекжан» решило проделать новый путь к рынку как раз через священное для верующих место. Ворота кладбища были настежь открыты — все для удобства старых покупателей и притока новых.

По словам потомственного смотрителя кладбища Абдирахима Юлдашева, результат не заставил себя ждать: древний погост покрылся мусором, а люди свободно ходят по своим делам мимо могил без должного благоговения. Парочки ходят через кладбище к реке и обнимаются в тени кладбищенских деревьев, чем вызывают гнев благочестивых ревнителей древней святыни.

По словам аксакалов, кладбище имеет 800-летнюю историю и представляет не просто духовную, но и серьезную историческую ценность. Сюда приезжали хоронить своих родных и близких еще во времена правления Амира Тимура — знаменитого полководца древности Тамерлана, умершего в 1405 году и похороненного в Отраре. Здесь же расположена усыпальница святого Сыпырган ата.

Еще 10 лет назад сюда съезжались паломники со всего Казахстана. Однако, сегодня читать Коран здесь собираются только местные жители. Имам близлежащей мечети Камилжан Юлдашев возмущен действиями руководства рынка.

«Раньше это были главные ворота — вход на кладбище. Отсюда заносили усопших. А сейчас что? Люди устроили проходной двор, благодаря рынку! Они открыли ворота и приварили их, чтобы никто не мог закрыть. Совсем совесть потеряли», — говорит он.

В надежде восстановить справедливость местные жители обратились в районный акимат. И, несмотря на отсутствие официального подтверждения возраста погоста, историческую ценность чиновники решили сберечь. При этом они заявили, что открыли ворота кладбища по просьбам жителей микрорайона.

«Посоветовавшись, мы приняли решение отступить водоохранную зону от реки Карасу и возвести ограждение по периметру. Таким образом, мы предотвратим разгуливание граждан по святой земле кладбища», — отметили в акимате.

В районной администрации пообещали подать заявку на новый забор и возвести его в ближайшее время. А пока сохранять историческое место жители близлежащих домов решили своими силами — ворота закрыли, а на входе насыпали гравия.

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