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09:38 (мск), источник: VLADNEWS

На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение воды

Плановое отключение.

Источник: VLADNEWS

На следующей недели Владивосток ожидает массовое отключение водоснабжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Причина отключения: Ремонтные работы.

18 июля с 09.00 до 16.00:

Адреса:

пр-т. 100-летия Владивостоку, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а.

19 июля с 09.00 до 21.00:

Адреса:

Бородинская, 14−30.20 июля с 09.00 до 19.00. Адреса:

Светланская 157, 163, 165, 167, 165а, 167а, 173, 177, 179, 181, 183, 197.

Тунгусская 8, 10, 10а, 12.

Муравьева-Амурского 5−13.

Ковальчука 3, 6/1.

Карякинская 31, 33.

Карла Либнехта.

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