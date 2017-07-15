На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение воды
Плановое отключение.
Плановое отключение.
На следующей недели Владивосток ожидает массовое отключение водоснабжение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
18 июля с 09.00 до 16.00:
Адреса:
19 июля с 09.00 до 21.00:
Адреса:
Бородинская, 14−30.20 июля с 09.00 до 19.00. Адреса:
Светланская 157, 163, 165, 167, 165а, 167а, 173, 177, 179, 181, 183, 197.
Тунгусская 8, 10, 10а, 12.
Ковальчука 3, 6/1.
Карякинская 31, 33.
Карла Либнехта.