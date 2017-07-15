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10:47 (мск), источник: N + 1

Американский дрон установил рекорд скорости

Аппарат сумел разогнаться до 179,6 мили в час.

Гоночный квадрокоптер DRL RacerX, собранный американской Лигой гонок дронов (Drone Racing Leage), установил рекорд скорости, официально зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса.

Согласно сообщению организации, аппарат сумел развить скорость в 163,5 мили в час (263,1 километра в час) на стометровой дистанции.

Гонки дронов очень популярны среди любителей и профессионалов, занимающихся самостоятельной сборкой беспилотников. В 2016 году в Дубае прошел первый чемпионат мира по гонкам дронов, а в 2017 году в Нидерландах планируется провести гонки на беспилотников на выживание. Для каждого подобного соревнования участники стараются собрать все более легкие и быстрые дроны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испытания дрона RacerX проводились в Нью-Йорке. На них присутствовал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса. Во время испытаний гоночный аппарат развил максимальную скорость в 179,6 мили в час, но этот рекорд не засчитали. По правилам Книги рекордов, в зачет пошла средняя скорость, вычисленная из максимальных скоростей, который дрон смог развить, дважды пролетев указанный стометровый участок.

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Квадрокоптер DRL RacerX собран на карбоновой раме и имеет массу 800 граммов. Аппарат оснащен мощными бесколлекторными электромоторами, способными развивать скорость вращения до 46 тысяч оборотов в минуту. За питание беспилотника отвечали две литий-полимерные аккумуляторные батареи емкостью 1,3 ампера в час каждая.

В прошлом году организаторы соревнований дронов в Дубае провели показательный полет гоночного беспилотника против полицейского суперкара McLaren 650S. Автомобилем управлял профессиональный гонщик, а квадрокоптером — мальчик в возрасте четырех-пяти лет. В ходе состязания квадрокоптеру и спорткару нужно было на трассе проходить последовательность чек-пойнтов.

Трассы, которые проходили автомобиль и квадрокоптер были не идентичными. В частности, McLaren нужно было проезжать тоннели, круговые перекрестки, S-образные участки дороги. Квадрокоптер же должен был облетать различные здания и даже перелетать через них. «Соревнование» закончилось тем, что машина и квадрокоптер прибыли к финишу одновременно.

Василий Сычёв.

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