Американский дрон установил рекорд скорости
Аппарат сумел разогнаться до 179,6 мили в час.
Аппарат сумел разогнаться до 179,6 мили в час.
Гоночный квадрокоптер DRL RacerX, собранный американской Лигой гонок дронов (Drone Racing Leage), установил рекорд скорости, официально зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса.
Гонки дронов очень популярны среди любителей и профессионалов, занимающихся самостоятельной сборкой беспилотников. В 2016 году в Дубае прошел первый чемпионат мира по гонкам дронов, а в 2017 году в Нидерландах планируется провести гонки на беспилотников на выживание. Для каждого подобного соревнования участники стараются собрать все более легкие и быстрые дроны.
Испытания дрона RacerX проводились в
Квадрокоптер DRL RacerX собран на карбоновой раме и имеет массу 800 граммов. Аппарат оснащен мощными бесколлекторными электромоторами, способными развивать скорость вращения до 46 тысяч оборотов в минуту. За питание беспилотника отвечали две
В прошлом году организаторы соревнований дронов в Дубае провели показательный полет гоночного беспилотника против полицейского суперкара McLaren 650S. Автомобилем управлял профессиональный гонщик, а квадрокоптером — мальчик в возрасте
Трассы, которые проходили автомобиль и квадрокоптер были не идентичными. В частности, McLaren нужно было проезжать тоннели, круговые перекрестки,
Василий Сычёв.