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10:10 (мск), источник: Интерфакс

Именами Образцовой и Петипа назовут скверы в центре Петербурга

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU — Топонимическая комиссия Петербурга рекомендовала присвоить имена оперной певицы Елены Образцовой и балетмейстера Мариуса Петипа скверам в центре северной столицы.

Источник: РИА "Новости"

Проект постановления правительства Петербурга, подготовленный на основании решения комиссии, опубликован на сайте комитета по культуре. Документ пока не утвержден.

Проектом предлагается присвоить имя Образцовой скверу на пересечении улиц Декабристов и Писарева. Эта территория находится в непосредственной близости от Концертного зала Мариинского театра.

А именем Петипа предлагается назвать сквер на улице Союза Печатников рядом с исторической сценой Мариинки.

Кроме того, в Петербурге могут появиться Брусиловский, Георгиевский, Федоровский и Изотовский скверы.

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