Именами Образцовой и Петипа назовут скверы в центре Петербурга

Проект постановления правительства Петербурга, подготовленный на основании решения комиссии, опубликован на сайте комитета по культуре. Документ пока не утвержден.
Проектом предлагается присвоить имя Образцовой скверу на пересечении улиц Декабристов и Писарева. Эта территория находится в непосредственной близости от Концертного зала Мариинского театра.
А именем Петипа предлагается назвать сквер на улице Союза Печатников рядом с исторической сценой Мариинки.
Кроме того, в Петербурге могут появиться Брусиловский, Георгиевский, Федоровский и Изотовский скверы.