Судьба «белорусского метеорита» из-под Витебска может решиться в Москве
История обнаруженной в Витебской области
История обнаруженной в Витебской области
Как и предполагал обнаруживший артефакт бывший военный летчик Владимир Боровиков, первыми откликнулись не белорусские ученые, а россияне. Они изъявили готовность исследовать загадочный образец и, если возникнет необходимость, изучить на месте обстоятельства предполагаемого падения космического гостя.
Снаружи находка Владимира Боровикова напоминает обычный камень.
Напомним вкратце предысторию находки. Владимир Боровиков живет в Витебске, а в одной из деревень Лиозненского района, в 40 километрах от областного центра, находится дом его тещи. Однажды внимание витебчанина привлекла странная впадина в земной поверхности. Владимир многие годы интересуется космической темой, поэтому предположил, что идеально круглая чаша диаметром около километра и глубиной около 20 метров с вытянутым холмом в центре есть не что иное, как старый метеоритный кратер. Боровиков в течение нескольких лет искал доказательства своей теории, собрал небольшую коллекцию из стекловидных оплавленных и спекшихся камушков, где есть небольшие включения, похожие на капельки
Материал СБ вызвал широкий резонанс. Новость о находке из Витебской области вслед за нами ретранслировали многие СМИ. Вскоре после выхода публикации в редакции раздался звонок: артефактом заинтересовались не
— Мы хотим связаться с Владимиром Боровиковым и готовы за свой счет провести исследование найденного образца, — кандидат
Если выяснится, что найденный образец действительно из космоса, и будет установлен тип метеорита, то появится заявка на внесение его в международный каталог. В заявке указываются место находки, первооткрыватель и тип. Это можно сделать только в ГЕОХИ РАН, так как этот институт является ассоциированным членом Международного метеоритного сообщества. Спустя несколько недель после звонка из России мы созвонились с Владимиром Боровиковым, как продвигаются дела.
— В ближайшие несколько недель я жду визита представителя ГЕОХИ РАН. Мне пообещали, что анализ проведут в кратчайшие сроки и о результатах сообщат мне и в редакцию СБ. Беларусь сегодня. Если выяснится, что это действительно метеорит, то, очевидно, понадобятся исследования на месте. И тогда российские специалисты свяжутся с белорусскими коллегами, чтобы скоординировать возможные совместные действия.
К слову, редакция также связывалась с отечественными специалистами. В филиале Институт геологии
По характеру обнаружения метеориты делятся на падения и находки. Большинство метеоритов в музеях и частных коллекциях представлено именно находками. Так как каменные метеориты можно спутать с земными породами, они часто остаются незамеченными.
Что делать с метеоритом?
В ГЕОХИ РАН советуют нашедшим камень, который может быть метеоритом, отколоть небольшой кусочек образца (10 — 15 г) и выслать в адрес института как простую бандероль без объявленной стоимости, перед этим согласовав это по электронной почте и выслав фото образцов. В сопровождаемом почтовое отправление письме следует указать свои координаты и обстоятельства находки. Институт обязуется выполнить бесплатный квалифицированный анализ присланного образца и оперативно сообщить о результатах, даже в том случае, если это не метеорит. При положительном результате анализа вступают в силу правила Международного метеоритного номенклатурного комитета. Для регистрации в Международном каталоге метеоритов необходимо, чтобы 20% образца находилось в научном учреждении (что можно рассматривать как плату за исследования). Оставшимися 80% автор находки вправе распоряжаться по своему усмотрению, в том числе и договариваться с коллекционерами о взаимовыгодном сотрудничестве.