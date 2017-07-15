Судьба «белорусского метеорита» из-под Витебска может решиться в Москве

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как и предполагал обнаруживший артефакт бывший военный летчик Владимир Боровиков, первыми откликнулись не белорусские ученые, а россияне. Они изъявили готовность исследовать загадочный образец и, если возникнет необходимость, изучить на месте обстоятельства предполагаемого падения космического гостя.

Снаружи находка Владимира Боровикова напоминает обычный камень.

Напомним вкратце предысторию находки. Владимир Боровиков живет в Витебске, а в одной из деревень Лиозненского района, в 40 километрах от областного центра, находится дом его тещи. Однажды внимание витебчанина привлекла странная впадина в земной поверхности. Владимир многие годы интересуется космической темой, поэтому предположил, что идеально круглая чаша диаметром около километра и глубиной около 20 метров с вытянутым холмом в центре есть не что иное, как старый метеоритный кратер. Боровиков в течение нескольких лет искал доказательства своей теории, собрал небольшую коллекцию из стекловидных оплавленных и спекшихся камушков, где есть небольшие включения, похожие на капельки серебристо-белого металла. Исследования артефактов белорусскими учеными (было это почти 10 лет назад) не дали однозначного ответа по поводу их происхождения. Поиски продолжались, и вот недавно он наконец нашел то, что искал: камень, который, как утверждает энтузиаст, относится к обыкновенным хондритам — наиболее распространенной подгруппе в классификации метеоритов. Владимир рассказал о находке нашей газете: уж журналисты точно не допустят того, чтобы метеорит — редкая для Беларуси птица — безвестно канул в Лету.

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Материал СБ вызвал широкий резонанс. Новость о находке из Витебской области вслед за нами ретранслировали многие СМИ. Вскоре после выхода публикации в редакции раздался звонок: артефактом заинтересовались не где-нибудь, а в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), ведущем учреждении по метеоритной тематике на территории бывшего СССР.

— Мы хотим связаться с Владимиром Боровиковым и готовы за свой счет провести исследование найденного образца, — кандидат физико-математических наук старший научный сотрудник лаборатории Геохимия углерода ГЕОХИ РАН Сергей Воропаев не скрывал радости от полученной информации. — Проверка будет представлять собой минералогическое, изотопное, химическое и другие виды исследований для установления типа метеорита. Дело в том, что за метеорит очень часто принимаются камни необычной формы или цвета — как правило, лишь в 1 из 20 случаев речь действительно идет о космическом пришельце. Поэтому пока давайте, чтобы не вызывать лишнего ажиотажа и завышенных ожиданий, дождемся результатов анализа.

Если выяснится, что найденный образец действительно из космоса, и будет установлен тип метеорита, то появится заявка на внесение его в международный каталог. В заявке указываются место находки, первооткрыватель и тип. Это можно сделать только в ГЕОХИ РАН, так как этот институт является ассоциированным членом Международного метеоритного сообщества. Спустя несколько недель после звонка из России мы созвонились с Владимиром Боровиковым, как продвигаются дела.

— В ближайшие несколько недель я жду визита представителя ГЕОХИ РАН. Мне пообещали, что анализ проведут в кратчайшие сроки и о результатах сообщат мне и в редакцию СБ. Беларусь сегодня. Если выяснится, что это действительно метеорит, то, очевидно, понадобятся исследования на месте. И тогда российские специалисты свяжутся с белорусскими коллегами, чтобы скоординировать возможные совместные действия.

К слову, редакция также связывалась с отечественными специалистами. В филиале Институт геологии Научно-производственного центра по геологии слышали о витебской находке, но признают, что российская научная организация имеет более значимую ресурсную и материальную базу для метеоритных исследований. Хотя если бы Владимир Боровиков привез в Минск найденные образцы, то соответствующие анализы провели бы и здесь. Впрочем, у белорусских ученых, если артефакт из Лиозненского района действительно окажется метеоритом, без сомнения, будет возможность поучаствовать в расследовании обстоятельств появления на территории страны космического гостя. Наша газета намерена следить за развитием ситуации.

По характеру обнаружения метеориты делятся на падения и находки. Большинство метеоритов в музеях и частных коллекциях представлено именно находками. Так как каменные метеориты можно спутать с земными породами, они часто остаются незамеченными.

Что делать с метеоритом?