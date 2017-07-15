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10:36 (мск), источник: ТАСС

Запуск к Луне российских аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» отложили на год

В РАН обосновали решение тем, что лунной программе в 2020 году необходимо взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта «ЭкзоМарс».

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оправка к Луне орбитального аппарата в рамках миссии «Луна-26» перенесена с 2020-го на 2021 год, а посадочного аппарата «Луна-27» — с 2021-го на 2022 год, сообщил в интервью ТАСС директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН Лев Зеленый.

Посадочная станция “Луна-25” отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта “ЭкзоМарс”. Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит. По нашим текущим планам, следующие этапы запланированы на 2021-й и 2022 год, мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше.
Лев Зеленый
Директор Института космических исследований РАН, вице-президент РАН

«ЭкзоМарс» — совместный российско-европейский проект по исследованию Марса. Первый этап был реализован в 2016 году, когда к планете был отправлен европейский зонд. В 2020 году планируется реализация второго этапа, когда российское НПО имени С. А. Лавочкина должно создать посадочный модуль, а Европейское космическое агентство — марсоход. Также НПО имени С. А. Лавочкина разрабатывает все российские лунные аппараты.

Предыдущие планы

Согласно Федеральной космической программе на 2016−2025 годы, целью проекта «Луна-25» станет запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского. Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году. Тогда аппарат «Луна-24» совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.

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После этого планировалось, что в 2020 году к Луне отправится орбитальный космический аппарат «Луна-26». Он будет примерно год работать на окололунной круговой полярной орбите высотой 200 км. Аппарат будет собирать и передавать на Землю информацию с посадочной станции. Также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.

В 2021 году на южный полюс спутника Земли должен был полететь посадочный аппарат «Луна-27» с криогенной глубинной бурильной установкой. Он будет оснащен системой, которая позволит до трех километров повысить точность посадки. Ранее стало известно, что Россия отказалась от создания дублирующего аппарата для миссии «Луна-27».

В рамках четвертого этапа в 2024 году планируется отправить автоматическую космическую станцию «Луна-28». Станция будет иметь грунтозаборное устройство, средства термостатирования образцов и систему доставки образцов на Землю для дальнейших исследований.

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