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11:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанский паспорт признан самым «сильным» в Центральной Азии

Сила паспорта определялась по широте визовых возможностей. Документ с голубой корочкой обошел свои аналоги из Кыргызстана и Узбекистана.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. Казахстанский паспорт стал «сильнейшим» в Центральной Азии по итогам рейтинга, составленного порталом Passport Index.

Места в списке распределялись по такому показателю, как количество стран, которые можно посетить гражданину без визы.

Казахстан занял 56 место (71 страна свободного посещения), обойдя, например, Кыргызстан (68-е место и 58 стран), а также Узбекистан (72-е место, 54 страны), Таджикистан (71-е место, 54 страны) и Туркменистан (78-е место, 48 стран).

Однако в разрезе стран постсоветского пространства ситуация меняется: казахстанский паспорт становится крепким «середнячком», разделяя 56-е место с Беларусью.

Так, впереди Литва с Латвией (10-е место, 149 стран), Эстония (11-е место, 148 стран), Украина (32-е место, 119 стран), Россия (40-е место, 108 стран), а также Молдова с Грузией (42-е и 43-е места, 105 и 104 страны соответственно).

Примечательно, что место, отведенное порталом Казахстану, занимают также Оман и карликовое государство Республика Науру.

В тройке лидеров рейтинга — Германия (158 стран), Сингапур (158 стран) и Швеция (157 стран). В конце рейтинга расположились Ирак (26 стран), Пакистан (25 стран) и Афганистан (22 страны).

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