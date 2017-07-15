В футбол на высоте 2 050 метров сыграли в Сочи

Возможность наблюдать футбольные схватки в горах журналистам и фотографам представилась впервые. Высокогорное разнотравье и настоящий снег, который до сих пор лежит на склонах зоны «Цирк-2» сочинского курорта «Горки Город», на один день стали футбольным полем для подрастающих звезд сочинского футбола.

«Такие события международного уровня, как Олимпиада, Кубок конфедераций или ЧМ-2018 по футболу всегда притягивают внимание мировой прессы. В администрацию Сочи обратились СМИ из Бразилии, представляющие интересы не только бразильских спортивных и туристических изданий, но и европейских — The Guardian, National Geographic, Marie Claire, Elle — с просьбой посодействовать в проведении уникальных для футбола съемок в основных сочинских локациях с местным колоритом», — рассказала Екатерина Маркина, сотрудник департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи.