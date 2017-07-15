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11:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В футбол на высоте 2 050 метров сыграли в Сочи

Ученики сочинской футбольной школы № 10, участники международной программы FIFA, погоняли мяч перед камерами журналистов The Guardian, National Geographic, Marie Claire, Elle на высоте 960 м и 2 050 м над уровнем моря.

Возможность наблюдать футбольные схватки в горах журналистам и фотографам представилась впервые. Высокогорное разнотравье и настоящий снег, который до сих пор лежит на склонах зоны «Цирк-2» сочинского курорта «Горки Город», на один день стали футбольным полем для подрастающих звезд сочинского футбола.

«Такие события международного уровня, как Олимпиада, Кубок конфедераций или ЧМ-2018 по футболу всегда притягивают внимание мировой прессы. В администрацию Сочи обратились СМИ из Бразилии, представляющие интересы не только бразильских спортивных и туристических изданий, но и европейских — The Guardian, National Geographic, Marie Claire, Elle — с просьбой посодействовать в проведении уникальных для футбола съемок в основных сочинских локациях с местным колоритом», — рассказала Екатерина Маркина, сотрудник департамента перспективного развития и проведения значимых мероприятий администрации Сочи.

Один из бразильских фотокорреспондентов, Кайо Вилела, утверждает, что влюбился в Сочи с первого взгляда: «Вот уже 25 лет путешествую по всем странам, публикую целые коллекции фотографий в разных изданиях. Задача этой съемки — снять молодых футболистов в действии на фоне типичных сочинских пейзажей. Мы объехали все 11 городов-организаторов ЧМ-2018 в России, Сочи стал финальной локацией. Могу сказать сразу, нашим бразильским туристам мы посоветуем два города для обязательного посещения в России — Сочи и Санкт-Петербург».

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