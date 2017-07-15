Федор Конюхов и студенты из Севастополя отправились в экспедицию по Крыму

Источник: РИА "Новости"

Команда из 18 студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ) пройдет на двух шестивесельных, пластиковых, непотопляемых ялах 120 км до мыса Лукулл (мыс севернее Севастополя) и обратно до Херсонеса Таврического. Оттуда 17 июля экспедиция, к которой присоединится парусный фрегат «Херсонес», отправится в Артек. Участники экспедиции будут делать стоянки и убирать береговую полосу от мусора.

«Это первый тренировочный поход. В следующий раз мы хотим взять большее количество ялов и (членов) команды и проплыть от Керченского моста до крайней северо-западной точки Крыма. Поход покажет, можно ли эту команду взять в экспедицию вокруг полуострова. В Крыму находиться приятно», — сказал перед отплытием Конюхов.