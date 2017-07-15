Федор Конюхов и студенты из Севастополя отправились в экспедицию по Крыму
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Максим Грознов.
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости, Максим Грознов.
Команда из 18 студентов Севастопольского госуниверситета (СевГУ) пройдет на двух шестивесельных, пластиковых, непотопляемых ялах 120 км до мыса Лукулл (мыс севернее Севастополя) и обратно до Херсонеса Таврического. Оттуда 17 июля экспедиция, к которой присоединится парусный фрегат «Херсонес», отправится в Артек. Участники экспедиции будут делать стоянки и убирать береговую полосу от мусора.
«Это первый тренировочный поход. В следующий раз мы хотим взять большее количество ялов и (членов) команды и проплыть от Керченского моста до крайней
Как рассказал директор Центра морских исследований и технологий СевГУ Дмитрий Татарков, путешествие с Федором Конюховым позволит отобрать участников Константиновской морской экспедиции, которая состоится в 2019 году на корабле «Пионер-М», спроектированном студентами севастопольского университета.