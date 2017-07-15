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11:04 (мск), источник: Publika.md

В столице свободны почти 60 высокооплачиваемых рабочих мест

Самые высокие зарплаты получают работники в Кишиневе и Бельцах. Национальное агентство занятости населения предлагает в столице почти 60 высокооплачиваемых вакансий.

Источник: Publika.md

Большинство в сферах IT и здравоохранения, а также связанные с управлением и бухгалтерией. Минимальная зарплата в Кишиневе — две тысячи леев, максимальная — 30 тысяч. В Яловенах и Новых Аненах работодатели готовы платить сотрудникам от 4 до 10 тыс.

В северном регионе страны больше всего высокооплачиваемых вакансий в Бельцах — почти 30. А максимальная зарплата достигает 10 тысяч. В Единцах свободны два рабочих места с зарплатой 7 тысяч леев.

Реже всего остаются вакантными высокооплачиваемых должности на юге страны. Лишь один работодатель предлагает рабочее место с зарплатой 7 тысяч леев. Это кагульское предприятие, занятое в дорожной сфере.

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