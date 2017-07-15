В столице свободны почти 60 высокооплачиваемых рабочих мест

Источник: Publika.md

Большинство в сферах IT и здравоохранения, а также связанные с управлением и бухгалтерией. Минимальная зарплата в Кишиневе — две тысячи леев, максимальная — 30 тысяч. В Яловенах и Новых Аненах работодатели готовы платить сотрудникам от 4 до 10 тыс.

В северном регионе страны больше всего высокооплачиваемых вакансий в Бельцах — почти 30. А максимальная зарплата достигает 10 тысяч. В Единцах свободны два рабочих места с зарплатой 7 тысяч леев.