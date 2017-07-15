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14:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинский «человек-паук» взобрался на вершину «Тюбетейки»

(Казань, 15 июля, «Татар-информ»). Челнинский альпинист-экстремал поднялся по стене бизнес-центра «2/18», известного в народе как «Тюбетейка», на верхнюю смотровую площадку. Об этом пишут «Челнинские известия».

Издание отмечает, что известный в Автограде роупджампер (спортсмен, прыгающий с веревкой с высокого объекта — прим. Т-и) Евгений Колдун, выступивший в образе Человека-паука, собрал целую толпу зрителей.

До вершины 24-этажного здания, высота которого равняется 83 м, он добрался за шесть с половиной минут. Спуск занял у альпиниста еще меньше времени, причем спускался он вниз головой.

Завершилось событие фотографированием с Человеком-пауком на фоне «Тюбетейки».

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