Челнинский «человек-паук» взобрался на вершину «Тюбетейки»

Издание отмечает, что известный в Автограде роупджампер (спортсмен, прыгающий с веревкой с высокого объекта — прим. Т-и) Евгений Колдун, выступивший в образе Человека-паука, собрал целую толпу зрителей.

До вершины 24-этажного здания, высота которого равняется 83 м, он добрался за шесть с половиной минут. Спуск занял у альпиниста еще меньше времени, причем спускался он вниз головой.