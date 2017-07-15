Казахстанский паспорт назвали самым «сильным» в Центральной Азии

Казахстанский паспорт назвали «сильнейшим» в Центральной Азии по итогам рейтинга, составленного порталом Passport Index. Места в рейтинге распределялись в соответствии с тем, какое количество стран можно посетить гражданину без визы. В итоге Казахстан занял 56 место (71 страна свободного посещения), оставив позади Кыргызстан (68-е место и 58 стран), Узбекистан (72-е место, 54 страны), Таджикистан (71-е место, 54 страны) и Туркменистан (78-е место, 48 стран). При этом среди стран постсоветского пространства казахстанский паспорт является крепким «середнячком».