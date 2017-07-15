Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-депутат Рады: Ситуация на границе с Крымом — критическая
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Кадыров отреагировал на приговор по делу об убийстве Немцова
Что нам продают под видом свежей вишни и черешни
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Тяжелая жизнь Крыма: наличные, суровая российская реальность- СМИ
Популярное Шоу Первого канала поймали на обмане
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Путин устроит «разбор полетов» из-за проблем с ледоколом - СМИ
Катер РФ сможет сражаться с атомным авианосцем
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
В моду вошли необычные летние туфли (фото)
Туск: Украина может потерпеть поражение от самой себя
Суслов о планах США по Крыму: РФ на крючке надолго
Аферистка заработала на «жилищных сертификатах» 56 млн рублей
Рядом с Кремлем откроется «Ашан»
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
12«Мать Ганга»
11:00 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанский паспорт назвали самым «сильным» в Центральной Азии

56 место с Казахстаном разделили Оман, Науру и Беларусь.

Источник: 365info.kz

Казахстанский паспорт назвали «сильнейшим» в Центральной Азии по итогам рейтинга, составленного порталом Passport Index. Места в рейтинге распределялись в соответствии с тем, какое количество стран можно посетить гражданину без визы. В итоге Казахстан занял 56 место (71 страна свободного посещения), оставив позади Кыргызстан (68-е место и 58 стран), Узбекистан (72-е место, 54 страны), Таджикистан (71-е место, 54 страны) и Туркменистан (78-е место, 48 стран). При этом среди стран постсоветского пространства казахстанский паспорт является крепким «середнячком».

Впереди Литва с Латвией (10-е место, 149 стран), Эстония (11-е место, 148 стран), Украина (32-е место, 119 стран), Россия (40-е место, 108 стран), а также Молдова с Грузией (42-е и 43-е места, 105 и 104 страны соответственно). 56 место с Казахстаном разделили Оман, Науру и Беларусь. В тройке лидеров рейтинга — Германия (158 стран), Сингапур (158 стран) и Швеция (157 стран). В конце рейтинга расположились Ирак (26 стран), Пакистан (25 стран) и Афганистан (22 стран).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Биография задержанного бизнесмена Муратхана Токмади
Россия ограничила полеты «Грузинских авиалиний»
В РФ рассказали, что сирийская оппозиция не требует ухода Асада
«ЕР» предложила отделить производство вина от другого алкоголя
Минобороны объявило о завершении весеннего призыва
«Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу
СМИ узнали, где прятали оружие исполнители терактов в Париже
В ФРГ подтвердили гибель двух немецких граждан в Египте
Спорт
«Спартак» пишет историю: красно-белые впервые взяли Суперкубок После встречи, однако, обсуждались судейство и организационные просчеты, а не ход игры
Авто
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно В новом регламенте для инспекторов ГИБДД, который сейчас готовится в недрах ведомства, будет прописано, что инспектор получит возможность останавливать автомобиль для проверки в любом месте, а не только на стационарных постах
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам Ради главной роли в боевике «Взрывная блондинка» актрисе пришлось выдерживать невероятные физические нагрузки
Недвижимость
Нестандартные квартиры, «прижившиеся» в России
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Спрос на апартаменты в Петербурге подскочил в два раза
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь