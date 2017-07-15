Казахстанский паспорт назвали самым «сильным» в Центральной Азии
56 место с Казахстаном разделили Оман, Науру и Беларусь.
56 место с Казахстаном разделили Оман, Науру и Беларусь.
Казахстанский паспорт назвали «сильнейшим» в Центральной Азии по итогам рейтинга, составленного порталом Passport Index. Места в рейтинге распределялись в соответствии с тем, какое количество стран можно посетить гражданину без визы. В итоге Казахстан занял 56 место (71 страна свободного посещения), оставив позади Кыргызстан (68-е место и 58 стран), Узбекистан (72-е место, 54 страны), Таджикистан (71-е место, 54 страны) и Туркменистан (78-е место, 48 стран). При этом среди стран постсоветского пространства казахстанский паспорт является крепким «середнячком».
Впереди Литва с Латвией (10-е место, 149 стран), Эстония (11-е место, 148 стран), Украина (32-е место, 119 стран), Россия (40-е место, 108 стран), а также Молдова с Грузией (42-е и 43-е места, 105 и 104 страны соответственно). 56 место с Казахстаном разделили Оман, Науру и Беларусь. В тройке лидеров рейтинга — Германия (158 стран), Сингапур (158 стран) и Швеция (157 стран). В конце рейтинга расположились Ирак (26 стран), Пакистан (25 стран) и Афганистан (22 стран).